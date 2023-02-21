Путин рассказал о развитии внешнеэкономических связей и логистики в России

Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля рассказал, как Россия планирует расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.
«На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства, регионов, отечественного бизнеса. Первое: будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», — сказал президент.
Что назвал глава государства:
- Продление скоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это расширит экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.
- Развитие портов Черного и Азовского морей.
- Особое внимание уделяется коридору Север — Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это новые маршруты для сотрудничества с Индией, Пакистаном, Ираном, странами Ближнего Востока.
- Ускоренная модернизация восточного направления железных дорог: Транссиба и БАМа.
- Наращивание возможностей Северного морского пути.
- Развитие инфраструктуры регионов, в том числе связи, телекоммуникации, дорожной сети. В 2024 году не менее
85 %дорог в крупнейших агломерациях и более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.
- Продолжение программы бесплатной газификации.
- Программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Не менее 4,5 трлн рублей планируется инвестировать в течение следующих 10 лет.
- Запуск промышленной ипотеки и нового режима работы промышленных кластеров со снижением фискальной и административной нагрузки на компании-резиденты.
- Снижение налога на прибыль для компаний, которые закупают передовую продукцию российских IT-компаний и продукцию с использованием искусственного интеллекта. На каждый рубль, вложенный в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля.
- Новые источники финансирования инвестиций.