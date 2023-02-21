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    Путин выступил с посланием

    Путин рассказал о развитии внешнеэкономических связей и логистики в России

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    Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля рассказал, как Россия планирует расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

    «На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства, регионов, отечественного бизнеса. Первое: будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», — сказал президент.

    Что назвал глава государства:

    • Продление скоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это расширит экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.
    • Развитие портов Черного и Азовского морей.
    • Особое внимание уделяется коридору Север — Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это новые маршруты для сотрудничества с Индией, Пакистаном, Ираном, странами Ближнего Востока.
    • Ускоренная модернизация восточного направления железных дорог: Транссиба и БАМа.
    • Наращивание возможностей Северного морского пути.
    • Развитие инфраструктуры регионов, в том числе связи, телекоммуникации, дорожной сети. В 2024 году не менее 85 % дорог в крупнейших агломерациях и более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.
    • Продолжение программы бесплатной газификации.
    • Программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Не менее 4,5 трлн рублей планируется инвестировать в течение следующих 10 лет.
    • Запуск промышленной ипотеки и нового режима работы промышленных кластеров со снижением фискальной и административной нагрузки на компании-резиденты.
    • Снижение налога на прибыль для компаний, которые закупают передовую продукцию российских IT-компаний и продукцию с использованием искусственного интеллекта. На каждый рубль, вложенный в покупку такой продукции, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля.
    • Новые источники финансирования инвестиций.

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