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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Боевые действия на Украине

    Путин: Насколько Россия будет отодвигать от себя угрозу, зависит от Запада

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    5 комментариев

    Чем более дальнобойные средства западные государства будут давать Украине, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать от себя угрозу. Об этом заявил президент Владимир Путин 21 февраля во время своего послания Федеральному собранию.

    По словам президента, элиты Запада хотят нанести России «стратегическое поражение» и «покончить с ней навсегда». Как добавил Путин, еще одна цель западных элит — превратить конфликт в глобальный.

    В этом же выступлении Владимир Путин говорил, что Украина после Донбасса планировала атаковать Крым и Севастополь.

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    Комментарии 5

    Гость21 Фев 2023 в 14:07
    1933 год. Берлин-москва.
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