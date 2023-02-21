Путин поручил создать программу льготной аренды жилья для работников ОПК

Владимир Путин поручил запустить в России программу специальной льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил 21 февраля во время ежегодного послания Федеральному собранию.



«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в правительстве уже обсуждали эту программу. «Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья», — добавил президент.