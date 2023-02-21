    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    752мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.04eur79.13
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Путин поручил создать программу льготной аренды жилья для работников ОПК

    1124
    6 комментариев

    Владимир Путин поручил запустить в России программу специальной льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил 21 февраля во время ежегодного послания Федеральному собранию.

    «Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что в правительстве уже обсуждали эту программу. «Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья», — добавил президент.

    Строительство, по словам президента, должно быть развернуто в тех городах, на территории которых находятся не только оборонные центры, но и научно-исследовательские, и индустриальные.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПослание президента
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close