Путин — о санкциях: Запад ничего не добился и не добьется

Странам Запада не удалось достичь целей своей санкционной политики, российская экономика оказалась крепче. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется. Инициаторы санкций наказывают сами себя: спровоцировали рост цен, закрытие предприятий, энергетический кризис. А гражданам говорят, что виноваты русские», — сказал Путин.

Президент напомнил, что цель санкций, как декларируют сами западные лидеры, — «заставить страдать» граждан России и дестабилизировать общество изнутри. Однако российская экономика оказалась прочнее, чем думали на Западе, властям удалось обеспечить устойчивость ситуации, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита товаров.



По словам Путина, по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1 %. «Напомню, что еще в феврале-марте прошлого года нам предрекали обвал», — отметил он.

«Есть выражение «пушки вместо масла». Оборона страны — важнейший приоритет, но мы не должны повторять ошибок прошлого и разрушать экономику. У нас есть всё, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. В этой логике мы действуем и будем действовать дальше», — заверил президент Путин.

Он отметил, что гражданские отрасли российской экономики не только не сократились, но и выросли. Так, в прошлом году сельхозпроизводство в стране показало «двузначные темпы роста». Также удалось достичь снижения уровня безработицы до исторического минимума.