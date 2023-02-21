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    В московском метро мужчина устроил битву с дверью, чтобы попасть в вагон

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    В московском метрополитене на станции «Тверская» агрессивный мужчина, находившийся в состоянии опьянения, несколькими ударами разбил стекло закрывшихся дверей вагона. Об этом 21 февраля сообщает «МВД Медиа».

    Его битва с дверьми произошла на глазах у полицейских. Они оперативно задержали крушителя и доставили в отдел полиции. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. На кадрах ролика видно, что пассажир метро бьет дверь вагона, затем его сбивают с ног сотрудники правоохранительных органов.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»)», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Мужчину отпустили под обязательство о явке.

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