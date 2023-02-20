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    Грузовик лоб в лоб разнес маршрутку под Минском. Погибли 11 человек, в том числе дети

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    Тяжелая авария с участием маршрутного такси произошла днем 20 февраля в Минской области Республики Беларусь. Она унесла жизни 11 человек, и еще 10 оказались в больнице.

    Около 15 часов на 9-м километре дороги Р-69 «Смолевичи — Шацк» лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутка, сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси. По обновленным данным минздрава РБ, в результате ДТП погибли 11 пассажиров маршрутки, в том числе двое подростков. Еще десять человек, включая двух детей 11 и 17 лет, госпитализировали.

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    «Некоторые пострадавшие госпитализированы в отделения реанимации, два — в отделения хирургии, троим сейчас проводится оперативное вмешательство, — говорится в сообщении минздрава. — Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния».

    Фото: МВД Беларуси

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