Грузовик лоб в лоб разнес маршрутку под Минском. Погибли 11 человек, в том числе дети

Тяжелая авария с участием маршрутного такси произошла днем 20 февраля в Минской области Республики Беларусь. Она унесла жизни 11 человек, и еще 10 оказались в больнице.



Около 15 часов на 9-м километре дороги Р-69 «Смолевичи — Шацк» лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутка, сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси. По обновленным данным минздрава РБ, в результате ДТП погибли 11 пассажиров маршрутки, в том числе двое подростков. Еще десять человек, включая двух детей 11 и 17 лет, госпитализировали.