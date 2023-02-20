Бюджетная замена репетитору или трудовое рабство. Как устроен рынок онлайн-школ для подготовки к ЕГЭ

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В последние годы всё большую популярность набирают онлайн-школы — курсы по подготовке к ЕГЭ на интернет-платформах, где по цене двух-трёх занятий у репетитора предлагают месяц лекций и домашних работ. Причем система не выглядит как сказочка «абитуриент каждый вечер переходил по этой ссылке и получил 100 баллов на ЕГЭ»: стобалльников из онлайн-школ за последний год набралось больше тысячи, а многие из выпускников учатся в топовых вузах страны.



Однако и здесь нашлась ложка дегтя — работники, которые массово уходят спустя один-два месяца и жалуются на мизерные зарплаты. Редакция «Фонтанки» узнала у учеников и сотрудников, как устроены онлайн-школы и почему туда стоит или не стоит идти.



Выгода в 3–4 раза и миллионные обороты

Все онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ устроены примерно одинаково: преподаватель (как правило, выпускник какого-нибудь видного университета) проводит 3–4 занятия в неделю по часу-полтора, где по пунктам разбирает всё, что от абитуриента требуют на ЕГЭ. Плюсом к видео обычно идут общие чаты с товарищами по несчастью, где сотрудники школы отвечают на вопросы по материалу, конспекты, шпаргалки, домашние задания и пробники.



«Секрет в удобстве и в экономии средств. Во многих небольших городах, селах и деревнях нашей страны нет репетиторов по тем или иным предметам. Например, по той же литературе и журналистике. Именно поэтому родители и сами абитуриенты начинают искать альтернативу в сфере онлайн-образования. И это оказывается порой даже выгоднее, потому что за месяц на уроках в онлайн-школе ученик может пройти больше материала, а денег заплатить меньше», — подчеркнула Мария Асоева, преподаватель одноименных онлайн-школ по литературе и журналистике.



Основной критерий по цене во всех онлайн-школах один: с проверкой работ или без нее. Например, в школе «99 баллов» самый бюджетный тариф — 3 490 рублей в месяц. Это 3–4 занятия в неделю, домашние задания, конспекты и прочие прелести подготовки к экзамену. За 4 290 рублей за вами закрепят куратора, который будет отвечать на вопросы и проверять домашние работы, а за 5 990 рублей с вами еще и созваниваться будут и гонять по материалу. Есть еще любопытные пакеты акций, например «Набор для медика» (химия и биология) и «Набор для нефтяника» (химия и математика) за 6 490 рублей.



В других онлайн-школах расценки примерно такие же. Например, в «Школково» курсы без индивидуального куратора или узконаправленные занятия по конкретным темам обойдутся примерно в 15–16 тысяч за 4 месяца подготовки, а с индивидуальными проверками — уже около 20 тысяч. В одной из самых популярных школ «Умскул» месяц учебы обходится от 3 890 до 6 390 рублей (а там еще и психолога раз в месяц зовут для коллективного вебинара). В «Вебиуме» за курс с проверкой заданий отдают 3 890 рублей, а чуть больше пяти тысяч платят те, кто хочет учиться в мини-группах по три человека и еще созваниваться и заниматься индивидуально.



В сравнении с ценой на услуги репетиторов разница колоссальная. По данным «Профи.ру», средняя цена в Петербурге за час подготовки к ЕГЭ — 1 000 рублей, у большинства специалистов — от 730 до 1 320 рублей, где 730 — это самый-самый минимум. Если месяц заниматься в том же режиме, что и в онлайн-школе, то есть 3–4 раза в неделю, то отдать придется от 12 до 16 тысяч в лучшем случае.

Неудивительно, что онлайн-школы пользуются большим спросом и, как следствие, не бедствуют. По данным СПАРКа, выручка школы «99 баллов» (ООО «99 БАЛЛОВ») за 2021 год составила 48,9 млн, «Сотки» (ООО «СОТКА») — 92,8 млн, а «Умскула» (ЧУ ДО «ОНЛАЙН-ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ «УМНАЯ ШКОЛА») — 441,2 млн. Причем эта компания принадлежит организации ООО «Умскул Сервис», а у одного из ее главных акционеров Дмитрия Данилова в арсенале еще компания ООО «Умскул» с выручкой 941 млн рублей.



Кроме того, сразу несколько онлайн-школ («Умскул», «Сотка», «99 баллов» и «Парта») входят в список резидентов «Сколково». Это значит, что они могут рассчитывать на особые льготы, в том числе и освобождение от НДС и налогов на прибыль и имущество, а также на гранты. Также компании могут возместить убытки благодаря субсидиям федерального бюджета, в числе которых таможенные пошлины, компенсация ввозного НДС и возврат инвестиций.



А что по баллам?

При этом для многих такая онлайн-подготовка оказывается очень даже эффективной. Страничка любой онлайн-школы в соцсетях к лету стабильно краснеет от многочисленных сердечек в отзывах и словах благодарности от учеников. «Фонтанка» подсчитала: 6 крупнейших онлайн-школ за прошлый учебный год выпустили 1 045 стобалльников.

Больше всех собрала «Умскул» — 657 человек, что может быть объяснимо популярностью самой онлайн-школы. К примеру, в одной только группе по подготовке к ЕГЭ по русскому языку в «ВК» 164 тысячи подписчиков. «Вебиум» выпустил 111 стобалльников, Lomonosov School — 103, а «Сотка» — 98.



«Я готовилась к ЕГЭ только в онлайн-школах, периодически меняя их или выбирая другие курсы. Так получается гораздо дешевле и удобнее: все занятия есть в записи, смотреть можно в любое время. В итоге я сдала историю и русский язык на 90+ баллов, а обществознание — на 100. За год я потратила на подготовку к трем предметам в районе 70 тысяч рублей. Прилично, но куда дешевле, чем репетиторы, плюс я поступила на бюджет и сэкономила родителям парочку миллионов на мое образование», — рассказала одна из выпускниц онлайн-школы редакции «Фонтанки».

Штрафы, зарплата 5 тысяч и «не уходи от меня, пожалуйста»

Однако за хорошими баллами и не совсем уж опустевшими кошельками учеников и их родителей часто стоят страдания сотрудников. В онлайн-школах есть не только преподаватель, но и большая команда кураторов, которые выполняют всю «грязную работу»: отвечают на сообщения учеников в чатах и проверяют их домашние работы. Чаще всего в кураторы идут студенты: знания по ЕГЭ еще свежие, работать можно из дома в удобное тебе время, особенных навыков и заслуг, кроме как экзамен на 85 баллов и выше, не требуется.



Корреспондент «Фонтанки» попробовал устроиться на работу сразу в несколько онлайн-школ по открытым вакансиям. Система почти везде одна и та же: пишешь в группу организации в «ВК», тебе высылают анкету, где нужно указать баллы за ЕГЭ, место учебы и прочие персональные данные и контакты. После этого соискатель получает стандартное «мы вам напишем» и отправляется в очередь из таких же бедных студентов. По словам кураторов, в некоторых школах пробыть там можно несколько месяцев. Корреспондент «Фонтанки» пытался соблазнить HR-ов словами, что все-все экзамены сдал на 100, — не спасло. Живая очередь оказалась неподкупной.



После того, как очередь до кандидата доходит, ему высылают тестовые задания, потом, как правило, проводят созвон и выясняют, точно ли потенциальный куратор ничего не забыл из егэшной программы, и уже после этого его подпускают к ученикам и их домашним работам. Зарплату на берегу обсуждать готовы далеко не все, например в «99 баллов» ответили, что о том, как формируется зарплата, расскажут уже на собеседовании. В «Вебиуме» были конкретнее: платят фиксированную цену за каждого из учеников плюс премии. В среднем выходит 15–16 тысяч рублей.



В остальных школах объяснили, что зарплата куратора — величина очень непостоянная. Почти во всех школах нет фиксированного оклада, и все зависит от того, сколько учеников у сотрудника в группе и сколько домашних заданий он проверил. И здесь вопрос уже в том, какие ставки за эти работы и одиннадцатиклассников предлагают, — как выяснила «Фонтанка», часто не очень высокие.

Мария, студентка 2-го курса, рассказала редакции, как долго пыталась найти подработку в онлайн-школе. Сначала ее взяли в «Школково»: там не нужно было ничего проверять, только в выбранные часы отвечать на вопросы учеников в общем чате. При графике 4 часа в день без выходных она получала 5 тысяч рублей, но, в общем-то, особенно на 44 рубля за час работы не жаловалась: отвечать можно было параллельно другим делам, так что очень уж много времени это не отнимало. Дальше карьерная лестница привела Марию в «Умскул», где работа уже началась более активная, чего нельзя сказать о росте дохода.



«Я тратила на проверку одного задания около часа, при этом минимум был довольно-таки приличный. Приходилось тратить очень много времени, мне постоянно присылали правки и замечания, и далеко не всегда из-за того, что я не заметила какую-то ошибку. Много придирок было к оформлению: этот символ не ставить, потому что он выглядит угрожающе для ребенка, и так далее. В итоге, когда я заметила, что в ущерб учебе и сну зарабатываю за неделю меньше 500 рублей, решила уйти, не продержавшись целый месяц», — рассказала девушка.



Далее судьба привела Марию в «Вебиум»: там отбор в кураторы был куда более основательный и получить место было сложнее, но это того стоило, отмечает девушка. Есть возможность общаться с учениками напрямую и помогать им не терять мотивацию, а труд ценится и хорошо оплачивается.

Но не всем так повезло. Другая студентка, Анастасия, которая проработала в «Умскуле» меньше полугода, решила впредь с онлайн-школами больше не связываться. «Когда меня взяли, я была очень счастлива, потому что сама сдала ЕГЭ на очень высокие баллы, когда-то мечтала быть учителем, поэтому очень хотела помогать детям с подготовкой. Весь месяц я усиленно работала, проверяла домашки, отвечала в онлайн-чате. Я была самым обычным куратором, поэтому своей группы детей у меня не было: там был общий пул выполненных заданий, и я не могла пообщаться с учеником напрямую. Я тратила на работу где-то 4–5 часов в день, а когда в конце месяца увидела свою первую зарплату, мой пыл чуть угас. 4,5 тысячи рублей», — пожаловалась студентка.



По ее словам, из-за того, что она проверяла работы незнакомых учеников, а время проверки напрямую зависело от качества выполненного задания, никакого прогресса не было. Ей все так же попадались списанные ответы или что-то на скорую руку, а пока она выделяла все ошибки и расписывала объяснения, могло пройти и полчаса, и 40 минут, и час. При этом цена за такую работу была около 25 рублей.

«Из-за этого у нас была огромная текучка кадров. Ребята приходили, работали месяц и уходили по 5–7 человек. Когда платят гроши и платят за количество, очень страдает качество. Я сама поймала себя на том, что стала бездушно штамповать одно и то же, пропуская некоторые ошибки и не объясняя материал так, как могла бы. Работать больше не смогла. Там потрясающе все организовано и очень хороший коллектив, но как только появилась возможность найти другую подработку, ушла», — призналась Анастасия.



Совсем уж попался Сергей, который решил устроиться в онлайн-школу «Лектариум». Ему сказали, что зарабатывать он будет примерно 15 тысяч рублей, что очень даже неплохо для онлайн-подработки. Ключевое слово — «подработки». Когда Сергея приняли, от него потребовали быть на связи и общаться с учениками полный рабочий день. «В первый же день я понял, как влип. Не отвечаешь полчаса-час — штраф. На проверку работ всех учеников дается два дня, а порой это не одно задание, а полноценный вариант ЕГЭ. Чуть просрочил — штраф. У тебя затухла беседа с учениками? Штраф. От тебя уходят дети по любым причинам? Штраф. Последнее вообще песня. Я должен был не только проверять задания, но и писать каждому из учеников и ненавязчиво (на самом деле, навязчиво) спрашивать, будет ли он оплачивать следующий месяц. Если не будет — уговаривать остаться, даже если у него проблемы с деньгами или он почувствовал, что сможет подготовиться сам. Писать что-то вроде «не уходи от меня, пожалуйста», иначе что? Правильно, штраф», — поделился он.



При этом совсем уж ставить крест на таком способе подработки не стоит, отмечают студенты. Бывалый куратор Женя, который поработал сразу в трех онлайн-школах, советует тщательно подбирать организацию и предварительно пообщаться с сотрудниками: часто за одну и ту же нагрузку в школах платят очень по-разному. Но в целом это хороший способ заработать для студентов, особенно для тех, кто учится очно, считает он.

В большинстве профильных онлайн-школ по ограниченному перечню предметов труд сотрудников уважают, поэтому там таких проблем не возникает, отметило большинство кураторов, с которыми пообщалась «Фонтанка». Кроме того, как отмечает преподавательница Мария Асоева, часто студенты переоценивают свое время и подают заявки на кураторство еще летом, а через пару недель учебы или перед сессией начинают уходить.



«И дело тут даже не в деньгах, высокой и низкой зарплате, а скорее в приоритетах. Если в приоритете учеба в вузе и личная жизнь c 9 до 21, вам будет не так просто совмещать все, хотя и это удается. Работа куратора тяжела, но она по-прежнему все-таки остается подработкой (нет графика фултайм, необходимости приезжать куда-то в офис, тебя никто не трогает постоянно). Есть гарантированный оклад и премии. Главное — понимать свои зоны ответственности, не делать то, что не прописано в договоре, распределять грамотно время», — поделилась она.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

