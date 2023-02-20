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    После массовой драки в отеле «Гамма» в Петербурге возбуждено дело по традиционной статье, задержаны двое

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    Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после массовой драки и заявок о выстрелах на празднике в отеле «Гамма».

    Дело пока возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство», стало известно «Фонтанке» 20 февраля.

    По предварительной информации, задержаны двое: один из них уроженец Чечни, про которого «Фонтанка» писала в статье о конфликте в отеле. Второй — его товарищ, который якобы приехал ему на помощь.

    Выяснение обстоятельств произошедшего затрудняется тем, что никто из участников инцидента не захотел не только писать заявления в полицию, но и давать пояснения и обращаться за медицинской помощью.

    О драке и стрельбе в полицию сообщили очевидцы и постояльцы отеля. По их данным, произошло это 18 февраля около одиннадцати вечера. На улице и в холле отеля якобы дрались от 30 до 50 человек, некоторые из них стреляли.

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    ЗадержаниеКонфликтСтрельбаУголовное делоХулиганство
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