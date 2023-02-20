После массовой драки в отеле «Гамма» в Петербурге возбуждено дело по традиционной статье, задержаны двое

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после массовой драки и заявок о выстрелах на празднике в отеле «Гамма».



Дело пока возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство», стало известно «Фонтанке» 20 февраля.



По предварительной информации, задержаны двое: один из них уроженец Чечни, про которого «Фонтанка» писала в статье о конфликте в отеле. Второй — его товарищ, который якобы приехал ему на помощь.



Выяснение обстоятельств произошедшего затрудняется тем, что никто из участников инцидента не захотел не только писать заявления в полицию, но и давать пояснения и обращаться за медицинской помощью.

