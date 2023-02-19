От песнопений до стрельбы. 5 звезд травмировали на всю «Гамму»

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Статусный фуршет в петербургском бутик-отеле перерос в пальбу с беготней. Мужчина, чей предок с горы Арарат, не уступил джигиту чеченских ущелий. Владелец-грек Малолис Гаврилов только перекрестился. Ведь все так душевно начиналось с церковной службы.



Персоны, успешные во всех отношениях, собрались на званный вечер к 16 часам 18 февраля в пятизвездочный отель «Гамма» на Обводном канале. Место отмечало пятилетку.

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Гости именитые. Что ни лицо, то вип. Правда, сегодня они хранят гордое молчание. Некоторые демонстративно не брали трубку на журналиста «Фонтанки», другие исполняли номер под названием «Да вы что! Впервые слышу». А кое-кто помог этому тексту, но раз по пять вымогал честное слово автора. Мол, меня там не было и нигде меня не было. Впрочем, так же сейчас себя ведут шестеро задержанных, о чем сообщила пресс-служба ГУ МВД. Получается, все едины в своем раскаянии перед тем, кто их угощал-развлекал. Он, кстати, грек (владелец), что не секрет, но в этом репортаже невиновен.



Отдельные раздраженные мне говорят, мол, должна была выступать столичная Zivert, а не вышло. Но это они от зависти. Стартовало же мероприятие, как и положено в приличной компании, с выхода священника. Потом расслабились шампанским со всякими финтифлюшками, пошли светские обнимашки, рассуждения о важном. К вечеру все превратились в старых знакомцев, но вот дернуло двух пылких сцепиться языками. Пока их речь оперативники переводят в мотив, мы покажем финал перепалки.

Первый мужчина представлял знать Армении, второй — вспыльчивость Чечни. Один пустил в ход руки, другой не смог выхватить кинжал. Просто не взял с собой. Зато с ним были гордые кунаки со стволами.



Палить из пестика в толпе запрещено, но когда на кону дело чести, то нормально. На этом вечеринка захныкала. Пусть все по визитным карточкам и крутые, а ринулись к выходу, как девицы на танцах в доме культуры.

Говорят, даже форменные сотрудники охранного предприятия «Диво» не смогли урезонить несущихся. Не исключено, что растерялся и владелец компании, бывший вице-губернатор Дивинский. Он не чужой владельцу отеля. Тут без интриг: где Афон, там и Дивинский, а Афон вроде в Греции.

