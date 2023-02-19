В отеле на Обводном была массовая драка со стрельбой. Задержаны шестеро

Петербургские полицейские выясняют обстоятельства конфликта в одном из городских отелей. Задержаны уже шестеро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает 19 февраля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент случился вчера в отеле на набережной Обводного канала. Участники массового конфликта применили травматическое оружие.
«Информация о погибших или пострадавших в ходе указанного конфликта не подтверждается. Из медицинских учреждений аналогичная информация в полицию не поступала», — подчёркивают в главке.
Правоохранители задержали по горячим следам и доставили в угрозыск шестерых человек, которые предположительно участвовали в драке, у одного изъяли травматический пистолет. Все они — граждане РФ.
«В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины инцидента, а также всех участников конфликта», — отмечается в сообщении.