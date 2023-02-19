    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    744мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    В отеле на Обводном была массовая драка со стрельбой. Задержаны шестеро

    4871
    12 комментариев

    Петербургские полицейские выясняют обстоятельства конфликта в одном из городских отелей. Задержаны уже шестеро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает 19 февраля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Инцидент случился вчера в отеле на набережной Обводного канала. Участники массового конфликта применили травматическое оружие.

    «Информация о погибших или пострадавших в ходе указанного конфликта не подтверждается. Из медицинских учреждений аналогичная информация в полицию не поступала», — подчёркивают в главке.

    Правоохранители задержали по горячим следам и доставили в угрозыск шестерых человек, которые предположительно участвовали в драке, у одного изъяли травматический пистолет. Все они — граждане РФ.

    «В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины инцидента, а также всех участников конфликта», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КриминалМассовая дракаСтрельба
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    Гость19 Фев 2023 в 17:32
    Очень интересно
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close