Младенца привезли из общежития в Петербурге в больницу с инфекцией, но нашли еще и травмы головы

Врачи вместе с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства получения трехмесячной девочкой травм головы в Выборгском районе Петербурга.



В стационар младенца привезли 18 февраля из общежития на улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 20 февраля. Изначально девочку с подозрением на кишечную инфекцию поместили в Институт детских инфекций. Однако после осмотра малышку 19 февраля перевезли в другую детскую больницу с выявленными травмами головы. Её состояние оценивается как тяжелое.



Семья у ребенка полная, на учетах не состоит. Правда, и папе, и маме ребенка всего по 18 лет. Они уверяют, что девочка не падала и никто из посторонних нанести ей травмы не мог.

