При обстреле в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о погибшей при обстреле в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) 19 февраля. Как оказалось, это не девушка, а ребёнок.



«Установили личность погибшей девочки — Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», — сообщил Гладков.

