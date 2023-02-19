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    При обстреле в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о погибшей при обстреле в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) 19 февраля. Как оказалось, это не девушка, а ребёнок.

    «Установили личность погибшей девочки — Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», — сообщил Гладков.

    Фото: губернатор Гладков
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    В общей сложности девять артиллерийских снарядов повредили в селе три частных дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль.

    Под обстрел сегодня попали сразу несколько муниципальных образований области.

    Фото: губернатор Гладков

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