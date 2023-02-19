Холода наступают. В Петербурге в начале недели может быть минус 14

Новая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнётся с морозов. Ночами заметно холоднее, чем днём.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник, 20 февраля, в городе ожидается минус 7–9 градусов, а в Ленобласти до минус 12, на востоке местами минус 14–16. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточных направлений, но уже без сильных порывов. На дорогах гололедица.
В ночь на 21 февраля будет ещё холоднее: в окрестностях Петербурга местами до минус 14, а днем минус 7–9 градусов.