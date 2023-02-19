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    После ДТП на трассе «Сортавала» у Лосево медики забрали трёх девушек

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    Серьёзное ДТП произошло 19 февраля в Приозерском районе Ленобласти.

    Как сообщает 47news, около 14:30 на автодороге «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) в районе поселка Лосево столкнулись Renault Fluence и Nissan Qashqai. Пострадали две пассажирки Nissan, 23 и 26 лет, и 27-летняя пассажирка Renault. Её пришлось вырезать из смятой машины с помощью гидравлического инструмента. Всех трёх девушек медики скорой помощи увезли в больницу.

    По данным областного ГУ МЧС, последствия ДТП ликвидировали четверо сотрудников дежурной смены 113-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

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