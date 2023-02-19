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    Очень страшно. Полуголый пассажир, совершивший побег на лётное поле в Домодедово, объяснился

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    Пассажир рейса Москва — Казань, устроивший странную выходку в столичном аэропорту Домодедово, привлечён транспортной полицией к административной ответственности. Об этом 19 февраля сообщает «МВД Медиа».

    «Фонтанка» рассказывала об этом инциденте со ссылкой на MSK1: мужчина выбежал на взлётно-посадочную полосу, попутно раздевшись до штанов. В полиции подтвердили, что это был пассажир рейса Москва — Казань. Из-за него на место вызвали сотрудников дежурной части линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

    «Один из пассажиров во время посадки начал нецензурно выражаться, на замечания экипажа не реагировал, затем по трапу покинул самолет и пытался выбежать на лётное поле, но был остановлен сотрудниками авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

    Мужчину доставили в дежурную часть линейного подразделения. Как оказалось, ему 32 года, он живёт в Ульяновске. Свой поступок он объяснил сложным эмоциональным состоянием из-за сильного страха полётов. Он полностью признал вину. В отношении него сотрудники ЛУ МВД составили административный протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и назначили штраф.

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