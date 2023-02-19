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    Пассажир самолета в Домодедово разделся и выбежал на взлетное поле

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    С рейса, вылетавшего из Москвы, пришлось снять буйного пассажира. Об инциденте сообщает 19 февраля MSK1.

    Это случилось в Домодедово утром 17 февраля, вероятно, на лайнере Москва — Казань авиакомпании S7. На борту самолёта один из пассажиров устроил перепалку, а затем вырвался и выскочил на взлётно-посадочную полосу. В процессе разделся как минимум до штанов и бросился бежать от сотрудников аэропорта. По данным FlightRadar, самолет вылетел на час позже (в 9 часов вместо 7:50) и благополучно сел в Казани.

    В пресс-службе Домодедово радиостанции «Говорит Москва» пояснили, что на работу аэропорта ЧП не повлияло.

    «Этот инцидент — не дебош. По видео даже видно, что он просто вышел перед бортом в близлежащую территорию взлётно-посадочной полосы, прогулялся там и его попросили пройти», — отметили в пресс-службе.

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    Комментарии 5

    sektor719 Фев 2023 в 16:03
    Прикольно
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