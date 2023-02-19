Пассажир самолета в Домодедово разделся и выбежал на взлетное поле

С рейса, вылетавшего из Москвы, пришлось снять буйного пассажира. Об инциденте сообщает 19 февраля MSK1.



Это случилось в Домодедово утром 17 февраля, вероятно, на лайнере Москва — Казань авиакомпании S7. На борту самолёта один из пассажиров устроил перепалку, а затем вырвался и выскочил на взлётно-посадочную полосу. В процессе разделся как минимум до штанов и бросился бежать от сотрудников аэропорта. По данным FlightRadar, самолет вылетел на час позже (в 9 часов вместо 7:50) и благополучно сел в Казани.



В пресс-службе Домодедово радиостанции «Говорит Москва» пояснили, что на работу аэропорта ЧП не повлияло.

