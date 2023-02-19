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    СМИ: Эрдоган не захотел переносить выборы в Турции из-за землетрясения

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    Президент Турции Тайип Эрдоган решил не переносить выборы, которые запланированы в стране на 14 мая. Как сообщает 19 февраля газета Hürriyet со ссылкой на источники, предложение сдвинуть сроки всеобщего голосования на 18 июня главе государств сделали однопартийцы, но он остался непреклонен.

    По данным издания, на заседании партийного штаба обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть проблемы с подготовкой списков избирателей из-за последствий землетрясения. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах, пострадавших от бедствия.

    Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что всеобщие выборы в Турции из-за трагического землетрясения могут быть отложены на срок от шести месяцев до года. С такой инициативой, по его данным, выступит YSK по просьбе правящей партии.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Число жертв превысило 40 тысяч человек. В Сирии, по официальным данным, погибли 1 414 человек, пострадали 2 357.

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