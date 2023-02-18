Турция прекратит поисково-спасательные работы — число жертв землетрясения превысило 40 тысяч

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 40 642 — такую цифру приводит Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД страны со ссылкой на главу агентства Юнуса Сезера. Он также заявил, что поисково-спасательные работы будут в основном прекращены вечером 19 февраля, но могут быть продолжены в отдельных зданиях.
По данным, которые приводит турецкое издание Hurriyet, эвакуировано было 430 тысяч человек, денежную помощь выплатили свыше чем 682 тысячам. Почти 290 тысяч заявок на поддержку в связи с необходимостью аренды жилья получили госорганы.
Помочь с поисками выживших в Турцию приехало 11 488 человек из международных поисково-спасательных отрядов из 80 стран.
Среди последних обнаруженных выживших трое в Хатае — мужчина, женщина и ребенок — были обнаружены спустя 296 часов поисков, то есть на 13-й день. Однако ребенок скончался в машине скорой помощи.
На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Позднее в регионе было зафиксировано ещё более 4,7 тыс. подземных толчков. В Сирии число погибших составило