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    Турция прекратит поисково-спасательные работы — число жертв землетрясения превысило 40 тысяч

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    Число жертв землетрясения в Турции возросло до 40 642 — такую цифру приводит Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД страны со ссылкой на главу агентства Юнуса Сезера. Он также заявил, что поисково-спасательные работы будут в основном прекращены вечером 19 февраля, но могут быть продолжены в отдельных зданиях.

    По данным, которые приводит турецкое издание Hurriyet, эвакуировано было 430 тысяч человек, денежную помощь выплатили свыше чем 682 тысячам. Почти 290 тысяч заявок на поддержку в связи с необходимостью аренды жилья получили госорганы. 313 720 пострадавших размещены в государственных пансионах, гостиницах и других местах ночлега.

    Помочь с поисками выживших в Турцию приехало 11 488 человек из международных поисково-спасательных отрядов из 80 стран.

    Среди последних обнаруженных выживших трое в Хатае — мужчина, женщина и ребенок — были обнаружены спустя 296 часов поисков, то есть на 13-й день. Однако ребенок скончался в машине скорой помощи.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Позднее в регионе было зафиксировано ещё более 4,7 тыс. подземных толчков. В Сирии число погибших составило 1 414 человек, пострадали 2 357.

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