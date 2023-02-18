Турция прекратит поисково-спасательные работы — число жертв землетрясения превысило 40 тысяч

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 40 642 — такую цифру приводит Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД страны со ссылкой на главу агентства Юнуса Сезера. Он также заявил, что поисково-спасательные работы будут в основном прекращены вечером 19 февраля, но могут быть продолжены в отдельных зданиях.



По данным, которые приводит турецкое издание Hurriyet, эвакуировано было 430 тысяч человек, денежную помощь выплатили свыше чем 682 тысячам. Почти 290 тысяч заявок на поддержку в связи с необходимостью аренды жилья получили госорганы. 313 720 пострадавших размещены в государственных пансионах, гостиницах и других местах ночлега.