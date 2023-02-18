В Тульской области оштрафовали диджея, который поставил песню Потапа и Насти Каменских во время обращения президента

Диджея кафе, поставившего во время обращения президента песню Потапа и Насти Каменских, оштрафовали «за дискредитацию армии».

Новомосковский районный суд оштрафовал диджея кафе в Тульской области по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Штраф за административное правонарушение составит 40 тысяч рублей.

Согласно сообщению объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области от 18 февраля, в новогоднюю ночь во время трансляции обращения президента к гражданам России в кафе-баре «Флагман» города Новомосковска музыкальный ведущий праздника «допустил, в присутствии неограниченного количества посетителей данного кафе, через аудиосистему проигрывание трека украинской группы». Речь идет о композиции дуэта Потапа и Насти Каменских «Новый год».