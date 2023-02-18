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    В Тульской области оштрафовали диджея, который поставил песню Потапа и Насти Каменских во время обращения президента

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    Диджея кафе, поставившего во время обращения президента песню Потапа и Насти Каменских, оштрафовали «за дискредитацию армии».

    Новомосковский районный суд оштрафовал диджея кафе в Тульской области по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Штраф за административное правонарушение составит 40 тысяч рублей.

    Согласно сообщению объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области от 18 февраля, в новогоднюю ночь во время трансляции обращения президента к гражданам России в кафе-баре «Флагман» города Новомосковска музыкальный ведущий праздника «допустил, в присутствии неограниченного количества посетителей данного кафе, через аудиосистему проигрывание трека украинской группы». Речь идет о композиции дуэта Потапа и Насти Каменских «Новый год».

    В социальные сети попал ролик с выступлением российского президента на фоне песни, слова которой, по мнению суда, «воспринимались искаженно и неблагозвучно».

    Тем самым диджей «подрывал доверие» к проведению и использованию решения президента на проведение специальной военной операции. Подсудимый свою вину не признал.

    Ранее автора ролика оштрафовали на 45 тысяч рублей по той же статье. В кафе отметили, что песне много лет и никакого отношения к политике она не имеет.

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    ДиджейДискредитация ВС РФШтраф за дискредитацию ВС РФУкраинская музыка
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