    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, ю-в

    746мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    В Минусинске отец во время ссоры угрожал выбросить из окна годовалую дочь. Ребенка спасла соседка

    1615
    5 комментариев

    В Минусинске отец угрожал убить свою годовалую дочь, если мать ребенка с ним не помирится. Для убедительности он высунул ребенка в окно квартиры. Малышку удалось спасти, а мужчина стал подозреваемым по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего.

    Как сообщает Следственный комитет Красноярского края 18 февраля, инцидент произошел в квартире на Народной улице. По предварительной информации, 25-летний мужчина был в состоянии опьянения и поссорился со своей сожительницей. Потом решил пойти на мировую и пригрозил, что если 23-летняя женщина не согласится, то он якобы убьет их общего ребенка. Чтобы она думала быстрее, рассказали в СК, мужчина открыл окно и высунул туда малышку. На шум прибежала соседка пары и отобрала девочку у отца.

    Мужчина задержан, следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Красноярский крайПокушение на убийство ребенкаОтец угрожал убить ребенкаОтец угрожал убить дочьРебенка выбросили из окна
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close