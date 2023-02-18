В Минусинске отец во время ссоры угрожал выбросить из окна годовалую дочь. Ребенка спасла соседка

В Минусинске отец угрожал убить свою годовалую дочь, если мать ребенка с ним не помирится. Для убедительности он высунул ребенка в окно квартиры. Малышку удалось спасти, а мужчина стал подозреваемым по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего.



Как сообщает Следственный комитет Красноярского края 18 февраля, инцидент произошел в квартире на Народной улице. По предварительной информации, 25-летний мужчина был в состоянии опьянения и поссорился со своей сожительницей. Потом решил пойти на мировую и пригрозил, что если 23-летняя женщина не согласится, то он якобы убьет их общего ребенка. Чтобы она думала быстрее, рассказали в СК, мужчина открыл окно и высунул туда малышку. На шум прибежала соседка пары и отобрала девочку у отца.

