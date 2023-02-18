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    «Я знаю, что ты меня слышишь». Диана Арбенина рассказала о смерти директора «Ночных снайперов»

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    Директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева умерла в ночь на 18 февраля. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в сети «ВКонтакте».

    «У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив «снайперов» бы не было», — говорится в записи.

    Об уходе близкого друга (Арбенина в интервью подчеркивала, что «подруги» бывают только у мужчин, а у нее все близкие — «друзья») на своей странице написала Диана Арбенина:

    «Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя. И я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь».

    Ларисе Пальцевой было 50, она была родом из Ташкента, по образованию — медсестра. До знакомства с «Ночными снайперами», состоявшегося в конце 2000 года, Пальцева работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, а также пресс-атташе Земфиры*.

    *Земфира Рамазанова включена Минюстом в список иноагентов в феврале 2023 года.

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