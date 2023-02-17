Мать нижегородского школьника случайно позвонила директору и получила уголовное дело

Жительница Нижегородской области с ножом в руках требовала от сына исправить школьные отметки. Мальчика спас случайный звонок директору.
Об обстоятельствах задержания 42-летней матери из Воскресенского района 17 февраля сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Женщину расстроили отметки в дневнике девятилетнего сына. Воспитательная беседа подкреплялась бранью и угрозами воспользоваться кухонным ножом, которым размахивали перед лицом мальчика.
Невольным слушателем домашнего урока стало школьное руководство.
«Отобрав у ребёнка сотовый телефон, она случайно нажала кнопку вызова директора школы, которая услышала происходящее и сообщила об этом в полицию», — рассказали в региональном главке.
Повод беспокоиться у педагога был: женщина едва ли могла получить титул «мать года». Её неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Есть опыт и в причинении тяжкого вреда здоровью.
Полицейские медлить не стали. Женщина задержана, дело в отношении неё возбудили по статье 119 УК — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения, мальчик отправлен к отцу.