Мать нижегородского школьника случайно позвонила директору и получила уголовное дело

Жительница Нижегородской области с ножом в руках требовала от сына исправить школьные отметки. Мальчика спас случайный звонок директору.



Об обстоятельствах задержания 42-летней матери из Воскресенского района 17 февраля сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. Женщину расстроили отметки в дневнике девятилетнего сына. Воспитательная беседа подкреплялась бранью и угрозами воспользоваться кухонным ножом, которым размахивали перед лицом мальчика.

Невольным слушателем домашнего урока стало школьное руководство.

«Отобрав у ребёнка сотовый телефон, она случайно нажала кнопку вызова директора школы, которая услышала происходящее и сообщила об этом в полицию», — рассказали в региональном главке.