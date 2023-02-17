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    Айсмен пытался пройти сквозь закрытые двери в Петербурге. Локальный «смерч» усмиряли люди в синем

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    Хулигана, который прошел в закрытый на ночь магазин в Невском районе, задержали сотрудники Росгвардии.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 17 февраля, вызов на улицу Дудко поступил сегодня около полуночи. Наряд прибыл на место после заявки о том, что какой-то мужчина бросает куски льда и камни в дверь закрытого на ночь супермаркета. Потом он и вовсе выбил её и зашел внутрь.

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    Там хулиган свалил на пол алкоголь и разбросал остальные товары. Не обошел своей яростью он и пластиковые корзины для покупок.

    Агрессивного «покупателя» в наручниках доставили в отдел.

    Сумма ущерба устанавливается.

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