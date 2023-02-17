Айсмен пытался пройти сквозь закрытые двери в Петербурге. Локальный «смерч» усмиряли люди в синем

Хулигана, который прошел в закрытый на ночь магазин в Невском районе, задержали сотрудники Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 17 февраля, вызов на улицу Дудко поступил сегодня около полуночи. Наряд прибыл на место после заявки о том, что какой-то мужчина бросает куски льда и камни в дверь закрытого на ночь супермаркета. Потом он и вовсе выбил её и зашел внутрь.
Там хулиган свалил на пол алкоголь и разбросал остальные товары. Не обошел своей яростью он и пластиковые корзины для покупок.
Агрессивного «покупателя» в наручниках доставили в отдел.
Сумма ущерба устанавливается.