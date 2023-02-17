Автопилот Tesla посчитали опасным в США. Компанию обязали отозвать почти 400 тысяч машин

Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA) признала автопилот Tesla потенциально опасным и обязала компанию провести отзыв. Среди проблем называют нарушение автопилотом местных ПДД.
Речь идет об автомобилях, оснащенных бета-версией автопилота FSD. Как говорится в отчете NHTSA, при включенной функции автопилота система может нарушить правила дорожного движения до того, как водитель успеет вмешаться, например, проехать перекресток на желтый сигнал светофора, неверно отрегулировать скорость движения на некоторых участках дороги или поехать прямо, находясь в полосе только для поворота.
NHTSA обязала Tesla отозвать в США 362 758 автомобилей с автопилотом FSD Beta. В список вошли Model S, Model X, Model 3 и Model Y, выпущенные с сентября 2016 года по январь 2023 года. В компании с доводами администрации не согласны, но решили провести добровольный отзыв «из соображений осторожности», в рамках которого обновят ПО «по воздуху». За период с 8 мая 2019 года по 12 сентября 2022 года Tesla выявила 18 жалоб, которые могут быть связаны с работой автопилота. О случаях травм или гибели людей из-за этого компании неизвестно.