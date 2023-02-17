Угонщик каршеринга укатил из Петербурга в Кипень и попался. Любовь к чужому он сочетал с нежеланием платить алименты

Полицейские остановили в Ломоносовском районе Ленобласти каршеринг и не нашли у водителя ни законного аккаунта, ни прав. Прикатил он, как оказалось, из Красносельского района Петербурга. При проверке оказалось, что брать чужое мужчина любил давно, а вот отдавать свое всячески избегал.



В 12:29 16 февраля у дома 18 по Нарвскому шоссе в деревне Кипень сотрудники ДПС остановили каршеринговый Geely Atlas под управлением 38-летнего жителя Ленобласти, сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Водительских прав у мужчины не было, а аккаунт в сервисе каршеринга оказался поддельным. Автомобилиста доставили в полицию и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.