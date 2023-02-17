    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.76eur79.98

    Угонщик каршеринга укатил из Петербурга в Кипень и попался. Любовь к чужому он сочетал с нежеланием платить алименты

    1520
    обсудить

    Полицейские остановили в Ломоносовском районе Ленобласти каршеринг и не нашли у водителя ни законного аккаунта, ни прав. Прикатил он, как оказалось, из Красносельского района Петербурга. При проверке оказалось, что брать чужое мужчина любил давно, а вот отдавать свое всячески избегал.

    В 12:29 16 февраля у дома 18 по Нарвскому шоссе в деревне Кипень сотрудники ДПС остановили каршеринговый Geely Atlas под управлением 38-летнего жителя Ленобласти, сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Водительских прав у мужчины не было, а аккаунт в сервисе каршеринга оказался поддельным. Автомобилиста доставили в полицию и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

    Несколько часов спустя в полицию поступило заявление от представителя каршеринговой фирмы. Он сообщил, что принадлежащий компании «Джили» был похищен в 6 часов утра от дома 5 по Гвардейской улице в Красном Селе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машину после осмотра передали представителю фирмы.

    Задержанный, как стало известно «Фонтанке», имеет богатую судебную историю. На скамье подсудимых он с 2000 года оказывался не раз — за кражи и неуплату алиментов. А в 2021 году он стал фигурантом дела по «наркотической» статье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПетербургКаршерингУгон авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close