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    В Красноярском крае водитель снегохода удирал от ДПС по асфальту

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    Водитель снегохода попытался скрыться от полиции в городе Ачинск Красноярского края. На гусеничной технике он гнал по асфальту.

    Странный для проезжей части транспорт сотрудники ДПС встретили на улице 5 Июля, пишет 17 февраля «МВД Медиа».

    МВД Медиа

    Водитель требование остановиться проигнорировал и рванул прочь, совершая опасные маневры и едва не угодив в ДТП. Полицейские нагнали его быстро. Экстремалом оказался 38-летний житель Красноярского края. Освидетельствование показало 0,88 промилле. Мужчина признался, что отдыхал в лесу с друзьями, употреблял спиртное и решил с ветерком прокатиться до дома.

    Снегоход помещён на специализированную стоянку, а в отношении мужчины составлен административный протокол.

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