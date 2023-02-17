В Красноярском крае водитель снегохода удирал от ДПС по асфальту

Водитель снегохода попытался скрыться от полиции в городе Ачинск Красноярского края. На гусеничной технике он гнал по асфальту.
Странный для проезжей части транспорт сотрудники ДПС встретили на улице 5 Июля, пишет 17 февраля «МВД Медиа».
Водитель требование остановиться проигнорировал и рванул прочь, совершая опасные маневры и едва не угодив в ДТП. Полицейские нагнали его быстро. Экстремалом оказался 38-летний житель Красноярского края. Освидетельствование показало 0,88 промилле. Мужчина признался, что отдыхал в лесу с друзьями, употреблял спиртное и решил с ветерком прокатиться до дома.
Снегоход помещён на специализированную стоянку, а в отношении мужчины составлен административный протокол.