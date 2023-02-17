Отец в Китае зарезал сына самурайским мечом из-за плохих оценок

В Китае осужден отец-одиночка Ян Цзюньмин, убивший 13-летнего сына из-за низкой успеваемости в школе. Мужчина раскаивается и говорит, что просто хотел напугать ребенка. Об этом 17 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.
Ян Цзюньмин развелся с женой несколько лет назад после того, как изменил ей, и жил один с ребенком. Трагедия произошла после школьного онлайн-собрания, на котором отцу рассказали, что его сын получил по физкультуре 18 баллов из 100. После этого Ян Цзюньмин обвинил мальчика в том, что он «слишком ленив и недостаточно усердно учится». Тот, по словам мужчины, ответил, что учится усердно, а отец его постоянно обвиняет.
«Я пришел в такую ярость, что взял японский самурайский меч и шагнул вперед, чтобы нанести ему удар», — сказал мужчина на суде.
Ребенок получил рану длиной около 10 см и был госпитализирован. В больнице он скончался от потери крови. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у него были травмы, свидетельствующие о том, что в последнее время его несколько раз избивали.
Подсудимый рассказал, что интересовался коллекционированием самурайских клинков и купил меч в интернет-магазине. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.