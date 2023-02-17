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    Родные Брюса Уиллиса рассказали о его новом диагнозе

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    5 комментариев

    67-летний голливудский актёр Брюс Уиллис страдает лобно-височной деменцией, методов лечения этого заболевания на сегодняшний день нет. Об этом говорится в заявлении семьи актёра, опубликованном 16 февраля.

    Фото: скриншот видео/ youtube.com
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    «С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса — афазии — его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — сказано в заявлении на сайте ассоциации, которая помогает страдающим ЛВД.

    На сегодняшний день лечения от этого недуга нет, но родные надеются, что это изменится.

    «Это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая способная поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет ЛВД является наиболее распространённой формой деменции, и поскольку постановка диагноза может занять годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем, — рассказывают члены семьи.

    В марте прошлого года Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Тогда ему поставили диагноз «афазия» — расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга.

    Фото: скриншот видео/ youtube.com

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    Комментарии 5

    VKuser27909217 Фев 2023 в 00:42
    За последние 30 с лишним лет большинство наших родственников, друзей и знакомых переехали в цивилизованные страны. Мы много общаемся, ездим (ездили, увы) друг к другу в гости. Всегда удивлялись, почему из всех медицинских проблем, с которыми человек может столкнуться с возрастом, их больше всего беспокоила деменция любой этиологии (возрастная, ЛВД, от Альцгеймера, и т.д.). Что, в итоге, выяснилось. 1. Большинство обычных болезней их не пугает, т.к. неплохо лечится почти всё, медицина помогает; 2. Деменции разного рода практически не лечатся, только поддерживающая терапия; 3. То, что они считают слабоумием - в РФ норма для 4/5 населения. Невнятная малограмотная речь, замутнённое сознание, спонтанные непредсказуемые реакции, мифическое мировоззрение, и т.п. Вспомним Брежнева в последние годы его жизни. Даже не нормой считалось, руководителем был! (Не говоря о Черненко) Сверхценные идеи, патологическое враньё, двуличие, агрессия. Признаки деменции налицо. И никого не беспокоит. Это всё.
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