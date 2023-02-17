Родные Брюса Уиллиса рассказали о его новом диагнозе

67-летний голливудский актёр Брюс Уиллис страдает лобно-височной деменцией, методов лечения этого заболевания на сегодняшний день нет. Об этом говорится в заявлении семьи актёра, опубликованном 16 февраля.

«С тех пор, как весной 2022 года мы сообщили о диагнозе Брюса — афазии — его состояние ухудшалось, и теперь у нас есть более точный диагноз: лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — сказано в заявлении на сайте ассоциации, которая помогает страдающим ЛВД.

На сегодняшний день лечения от этого недуга нет, но родные надеются, что это изменится.

«Это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая способная поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет ЛВД является наиболее распространённой формой деменции, и поскольку постановка диагноза может занять годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем, — рассказывают члены семьи.

В марте прошлого года Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Тогда ему поставили диагноз «афазия» — расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга.