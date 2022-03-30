Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни

«Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует всё обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — говорится в заявлении.



Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга. В результате афазии могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.



«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку», — говорится в заявлении.

