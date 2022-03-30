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Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни

Семья Брюса Уиллиса объявила о прекращении актером его карьеры. Близкие голливудской звезды обратились к его поклонникам в соцсетях 30 марта. Они рассказали о неутешительном диагнозе.

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«Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует всё обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — говорится в заявлении.

Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга. В результате афазии могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку», — говорится в заявлении.

Обращение к поклонникам подписали жена Брюса Уиллиса Эмми, а также его бывшая супруга Деми Мур и его дети.

Брюс Уиллис начал карьеру в 1980-х, настоящим прорывом для него стали съемки в сериале «Агентство «Лунный свет», где он сыграл детектива, влюбленного в свою начальницу. В 1988 году он сыграл свою самую известную роль Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек». Позже этот фильм стал знаменитой франшизой и сделал Уиллиса одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. В основном актер исполнял роли брутальных супергероев. Он сыграл в таких кинохитах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «РЭД» (2010) и многих других.

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Комментарии (20)

bsk
Он был актёром своих ролей. Какие бы они "тупые" или "острые" ни были. Я всегда его фильмы смотрю с удовольствием. Они - не нагружают, просто "экшен с хеппиэндом". А что ещё нам щас надо)))
У Мистера Бина - свои роли, у Шварца и у Слая (Сталлоне) - свои. Брюс играл свои, но играл их классно. Уходит целая эпоха, жаль((( Ну не любил ты его, так не смотри, но и не осуждай. На каждого артиста есть свой зритель.
allyouneedislove
ну ничё, его можно избрать Мэром Нью-Йорка.... он столько фильмов рекламировал этот город... =)
07A
Очень жаль. Но он может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США и выиграть на контрасте!
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