Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни

«Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует всё обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — говорится в заявлении.
Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга. В результате афазии могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.
«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку», — говорится в заявлении.
Обращение к поклонникам подписали жена Брюса Уиллиса Эмми, а также его бывшая супруга Деми Мур и его дети.
Брюс Уиллис начал карьеру в 1980-х, настоящим прорывом для него стали съемки в сериале «Агентство «Лунный свет», где он сыграл детектива, влюбленного в свою начальницу. В 1988 году он сыграл свою самую известную роль Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек». Позже этот фильм стал знаменитой франшизой и сделал Уиллиса одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. В основном актер исполнял роли брутальных супергероев. Он сыграл в таких кинохитах, как «Криминальное чтиво» (1994), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «РЭД» (2010) и многих других.