«Человек более беззащитен». Набиуллина призвала банки возмещать людям деньги, украденные мошенниками

Банки должны возмещать людям средства, которые были украдены мошенниками. Об этом 16 февраля заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовая организация», — сказала она (цитата по Forbes.ru)

Набиуллина уточнила, что у Центробанка есть база данных со счетами мошенников. «Во-первых, этот счет мошенника нужно быстрее блокировать, а во-вторых, туда деньги человек не должен переводить хотя бы в течение двух дней», — объяснила она.