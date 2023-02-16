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    «Человек более беззащитен». Набиуллина призвала банки возмещать людям деньги, украденные мошенниками

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    Банки должны возмещать людям средства, которые были украдены мошенниками. Об этом 16 февраля заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

    «Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовая организация», — сказала она (цитата по Forbes.ru)

    Набиуллина уточнила, что у Центробанка есть база данных со счетами мошенников. «Во-первых, этот счет мошенника нужно быстрее блокировать, а во-вторых, туда деньги человек не должен переводить хотя бы в течение двух дней», — объяснила она.

    По мнению главы ЦБ РФ, для возвращения денег клиентам необходимо принимать закон, а требования о возмещении потерь будут стимулировать развитие систем защит для финансовых институтов.

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    ЦБ РФЭльвира НабиуллинаЗащита от мошенников
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