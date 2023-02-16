Выпускник СПбГУ хотел ради денег стать благотворителем. Суд дважды не дал отмыть репутацию

Выпускник юрфака СПбГУ во время учебы организовал себе повышенную стипендию. Вуз заподозрил мошенничество и обратился в полицию. Суд установил вину, но наказания бывший студент избежал.
Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 16 февраля, суд второй инстанции не удовлетворил жалобу бывшего студента СПбГУ Вячеслава Грейтя, обвинённого в мошенничестве при получении повышенной стипендии. Решение вынесено 1 февраля, а 6 февраля этот кейс обсуждали на ректорском совещании в СПбГУ.
В материалах суда сообщается, что Вячеслав Грейть, учась по направлению «Юриспруденция», в 2019 году подал документы на повышенную стипендию. Своё право на выплаты он подтвердил копиями благодарственных писем от благотворительных организаций. В вузе такую активность поощрили, за четыре месяца студент получил 26 тысяч 862 рубля.
Позже в ходе проверки документов представители вуза обратились к благотворителям. Оказалось, что в организациях о студенте СПбГУ ничего не знают. Разбирательство закончилось возбуждением уголовного дела о мошенничестве.
В октябре 2022 года мировой судья признал Вячеслава Грейтя виновным и назначил ему 100 часов обязательных работ. Но студента освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Судимости у него не осталось, но по гражданскому иску Грейть должен вернуть СПбГУ 26 тысяч 862 рубля.
Выпускник подал апелляцию, пытаясь доказать свою невиновность. Но Куйбышевский суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Грейть окончил магистратуру СПбГУ в 2020 году. На профильных сайтах он активно предлагает свои услуги юриста.