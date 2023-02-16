Выпускник СПбГУ хотел ради денег стать благотворителем. Суд дважды не дал отмыть репутацию

Выпускник юрфака СПбГУ во время учебы организовал себе повышенную стипендию. Вуз заподозрил мошенничество и обратился в полицию. Суд установил вину, но наказания бывший студент избежал.



Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 16 февраля, суд второй инстанции не удовлетворил жалобу бывшего студента СПбГУ Вячеслава Грейтя, обвинённого в мошенничестве при получении повышенной стипендии. Решение вынесено 1 февраля, а 6 февраля этот кейс обсуждали на ректорском совещании в СПбГУ.

В материалах суда сообщается, что Вячеслав Грейть, учась по направлению «Юриспруденция», в 2019 году подал документы на повышенную стипендию. Своё право на выплаты он подтвердил копиями благодарственных писем от благотворительных организаций. В вузе такую активность поощрили, за четыре месяца студент получил 26 тысяч 862 рубля.