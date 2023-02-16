Исследователи расскажут, как «Тик-Ток» формирует медиапространство

Фото- и видеопостинг в соцсетях отодвинуты любительскими короткометражками. За время пандемии рилсы и тик-токи распробовали не только блогеры, но и обычные пользователи. О триумфе «ультракороткого метра» расскажут 19 февраля на «Охте-8». Бесплатно. 18+

«Тик-Ток» — редкий случай: принадлежит не американской корпорации, и в Китае это приложение до сих пор называют Douyin. Американский президент Трамп пытался выдавить «Тик-Ток» из США — не получилось. Вряд ли президент так старался, если бы «Тик-Ток» был просто платформой с детскими-подростковыми короткометражками. Впрочем, даже это аргумент. Да, у платформы лишь 30 % пользователей — люди старше 25 лет, но те 70 % младших пользователей вырастут, и это будет миллиардная армия, выросшая на «Тик-Токе». Это просекли корпорации, и многие стали активно использовать платформу для продвижения своих продуктов.

По способности съесть все ваше время «Тик-Ток» успешно конкурирует с другими соцсетями. И завязнуть в нем легче: залипаем не на текстах, а на коротких видео. И пользователи этой платформы активнее, чем у прочих ресурсов: не только проводят в ней около часа в день, но и постят свое творчество часто и много.



Исследовательницы кино и медиа Яна Булгакова и Алёна Чекина расскажут о формате «Тик-Тока» и его производных, о том, как работает алгоритм, влияющий на наше восприятие, и формирует ли он «клиповое мышление». Встречаемся 19 февраля в филиале Маяковки «Охта-8» (Большеохтинский, 8). Подробности и регистрация на сайте библиотеки Маяковского в разделе мероприятий.

