Евросоюз может лишить Россию унитазов и биде

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может запретить экспорт в Россию биде, унитазов, смывных бачков и других сантехнических товаров. Об этом 16 февраля сообщает EUobserver.

Кроме этого, в проектах постановлений говорится о запрете вывоза в РФ светодиодов, дымовых труб, кирпичей, шин, машин для сортировки писем и даже перьев для ручек. Как сообщает портал, в этот раз алмазная и ядерная промышленности России под санкции не попадут.



Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

