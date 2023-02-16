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    Евросоюз может лишить Россию унитазов и биде

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    Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может запретить экспорт в Россию биде, унитазов, смывных бачков и других сантехнических товаров. Об этом 16 февраля сообщает EUobserver.

    Кроме этого, в проектах постановлений говорится о запрете вывоза в РФ светодиодов, дымовых труб, кирпичей, шин, машин для сортировки писем и даже перьев для ручек. Как сообщает портал, в этот раз алмазная и ядерная промышленности России под санкции не попадут.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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