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    Автобус с пассажирами улетел в кювет в Ингушетии. Пострадали полтора десятка человек, есть жертвы

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    МВД по Республике Ингушетия

    Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 16 февраля на федеральной трассе в Ингушетии. Сообщают о двух погибших и 14 пострадавших.

    В 7:38 в МЧС республики поступила информация о ДТП на 596-м километре автодороги Р-217 «Кавказ», сообщает пресс-служба ведомства. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Краснодар — Махачкала», вылетел в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне находился 21 человек, включая двух водителей. Детей среди них не было.

    По данным МЧС, пострадали 14 человек, еще один погиб на месте. В Минздраве Дагестана ТАСС сообщили о двух погибших и 14 пострадавших. По данным Минздрава Ингушетии, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, тяжелых травм никто не получил.

    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратуры Ингушетии и Дагестана организовали проверку по факту ДТП, а ее результаты поставили на контроль.

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    ДТПДТП с автобусомИнгушетияВылетел в кювет
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