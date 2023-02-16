Автобус с пассажирами улетел в кювет в Ингушетии. Пострадали полтора десятка человек, есть жертвы

Серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 16 февраля на федеральной трассе в Ингушетии. Сообщают о двух погибших и 14 пострадавших.

В 7:38 в МЧС республики поступила информация о ДТП на 596-м километре автодороги Р-217 «Кавказ», сообщает пресс-служба ведомства. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Краснодар — Махачкала», вылетел в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне находился 21 человек, включая двух водителей. Детей среди них не было.