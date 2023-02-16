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    Главный синоптик Петербурга, подводя итоги половины февраля, столкнулся с проблемой

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    Погода в феврале в Петербурге оказалась настолько спокойная, что главный синоптик города Александр Колесов, подводя её итоги 16 февраля, столкнулся с затруднением. «Кроме шторма 10 числа и выделить нечего», — написал он в своём телеграм-канале.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Минимальное значение температуры воздуха за 15 дней в Петербурге было отмечено 12 февраля (минус 11,1 градуса), максимальное — 14 февраля (плюс 3,5). Средняя температура составила минус 1,4 градуса. Это действительно средний показатель, «даже близко к положительным или отрицательным критериям» не приближается. Для примера, в 2016 году за этот же период было в среднем плюс 1, в 2012 году — минус 15,9 градуса.

    «То же самое и по осадкам с солнечным сиянием», все значения средние: 21 мм осадков, что составляет 59 % от нормы, и 15,3 часа солнца. Для сравнения, в 2012 году солнца в эти дни было в три раза больше — 45,7 часа.

    «Что можно отметить, солнце поднимается все выше и выше, уже заметно влияет на дневную температуру. Поэтому суточный ход температуры воздуха становится все заметнее, и в тихие ясные дни мы это будем уже ощущать. Но пока не расслабляемся, еще зима», — резюмирует Колесов.

    В выходные дни, по его словам, ожидается небольшой мороз и снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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