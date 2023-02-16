Возвращения туристического и детского кешбэка в 2023 году ждать не стоит

Программы туристического и детского кешбэка в 2023 году продлевать не планируется, рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников. Возможно, эти программы будут пересмотрены. Об этом 16 февраля пишут «Известия».



«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — заявили в ЦСР.



Это, пояснил собеседник, была отраслевая мера поддержки на время пика пандемии коронавируса в 2020–2021 годах, а также на первые месяцы после начала СВО в 2022 году. Перезапуск в нынешнем виде нерационален, поскольку в федеральном бюджете наблюдается дефицит и необходимо «жёстче расставлять приоритеты». Впрочем, в качестве антикризисного инструмента программа оказалась эффективна, и возвращение к ней «потенциально возможно». Она может быть перезапущена как инструмент поддержки малоимущих россиян, полагает директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев.

