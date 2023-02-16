    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.21eur79.57

    Возвращения туристического и детского кешбэка в 2023 году ждать не стоит

    1296
    4 комментария

    Программы туристического и детского кешбэка в 2023 году продлевать не планируется, рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников. Возможно, эти программы будут пересмотрены. Об этом 16 февраля пишут «Известия».

    «На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — заявили в ЦСР.

    Это, пояснил собеседник, была отраслевая мера поддержки на время пика пандемии коронавируса в 2020–2021 годах, а также на первые месяцы после начала СВО в 2022 году. Перезапуск в нынешнем виде нерационален, поскольку в федеральном бюджете наблюдается дефицит и необходимо «жёстче расставлять приоритеты». Впрочем, в качестве антикризисного инструмента программа оказалась эффективна, и возвращение к ней «потенциально возможно». Она может быть перезапущена как инструмент поддержки малоимущих россиян, полагает директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев.

    В бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрены деньги на эти программы, кешбэк был временной мерой, отметили в Минэкономразвития. Сейчас и без кешбэка граждане активно покупают путёвки в детские лагеря.

    Напомним, программу «туристического кешбэка», когда за покупку тура или бронь отеля в России с помощью карты «Мир» путешественнику возвращалась часть суммы, инициировала глава Ростуризма Зарина Догузова. 20 октября 2022 года президент Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передали Минэкономразвития.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МинэкономразвитияКешбэкТуризмТуристический кешбэкДетский кешбэк
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close