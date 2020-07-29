Ростуризм: «Отдохни в России — и мы вернем деньги».Как получить туристический кешбэк
Оказывается, оставшиеся без заграничного отдыха (при почти полностью закрытых границах) россияне смогут получить компенсацию от государства. Но придется выполнить ряд условий. Какие?
Как получить туристический кешбэк за отдых на территории России
Акция будет организована в виде ограниченной по времени распродажи, дата старта которой будет, скорее всего, обнародована в понедельник, 3 августа. Подробное описание программы кешбэка опубликовано на сайте Ростуризма. «Фонтанка» публикует ответы на главные вопросы путешественников.
Куда и когда нужно съездить, чтобы получить кешбэк?
В акции участвуют все регионы РФ. Для большинства из них кешбек будет предоставлен за покупку тура с заездом с 15 августа до 20 декабря 2020 года. Исключениями из правила станут самые популярные туристические направления — Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край. Деньги будут возвращаться за туры в эти регионы в случае даты заездов с 1 октября по 20 декабря 2020 года.
Придется покупать тур или вернуть деньги можно и за самостоятельное путешествие?
Список всех участников акции будет доступен на сайте «Мирпутешествий.рф». В случае самостоятельного путешествия компенсацию можно будет получить за гостиницу.
Условие одно — тур или проживание должны составлять не менее 5 дней и 4 ночей.
Сколько денег вернут?
Это зависит от стоимости тура или отеля. При расходах от 25 000 до 49 999 рублей на карту туриста вернется 5 000 рублей. Если вы потратите от 50 000 до 74 999 рублей — 10 000 рублей. Если отдых обойдется дороже 75 000 рублей — 15 тысяч рублей. Это максимальная сумма кешбэка.
Покупку можно совершить в любое время?
Акция пройдет в форме ограниченной по времени распродажи. Ее объявят за неделю до старта, предположительно, в понедельник, 3 августа. Предполагается, что она пройдет 5–7 дней. Если путевка будет куплена до или после этого срока, возврата не будет.
Как оформить кешбэк?
В период проведения акции выбрать продукт на сайте оператора (или гостиницы) и оплатить картой платежной системы «МИР» любого банка. Нужно внести
А если «МИРа» нет, заплатить Visa и Mastercard нельзя?
Нет, кешбэк выплачивается только при оплате путешествия картой платежной системы «МИР». Причем учитывается только интернет-оплата картой на сайте. Платежи в офисе туроператора или турагента через терминал или наличными, а также картами иных систем — не подходят.
Нужно ли проходить дополнительную регистрацию?
Для получения кешбэка держатель карты «МИР» должен быть обязательно зарегистрирован в программе лояльности платежной системы. Большинство владельцев зарегистрированы в ней автоматически. Проверить статус и пройти авторизацию можно на сайте www.privetmir.ru.
Что будет, если я куплю тур, получу кешбэк, но потом откажусь от поездки?
В этом случае банк и платежная система «МИР» увидят возврат суммы от продавца тура к покупателю. Начисленный ранее кешбэк будет сразу автоматически списан со счета.
А если я захочу изменить условия тура или выбрать другую гостиницу?
Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится возврата средств, то кешбэк сохраняется. В случае возврата денег за тур, размер оплаты вернется на карту, а начисленный кешбэк будет списан.
А у турагентов будет кешбэк?
Согласно разъяснениям главы Ростуризма Зарины Догузовой, турагенты также смогут воспользоваться акцией. Для этого они должны будут обратиться к своему туроператору. Вероятно, получив кешбэк от партнера, турагент сможет сделать соответствующую скидку своему клиенту.
Кешбэк (от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных денег) — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
В розничной и интернет-торговле кешбэк — это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведённого на обмен/возврат.
В банковской сфере кешбэк — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты.