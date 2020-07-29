Оказывается, оставшиеся без заграничного отдыха (при почти полностью закрытых границах) россияне смогут получить компенсацию от государства. Но придется выполнить ряд условий. Какие?

Ростуризм: «Отдохни в России — и мы вернем деньги».

Как получить туристический кешбэк за отдых на территории России

Акция будет организована в виде ограниченной по времени распродажи, дата старта которой будет, скорее всего, обнародована в понедельник, 3 августа. Подробное описание программы кешбэка опубликовано на сайте Ростуризма. «Фонтанка» публикует ответы на главные вопросы путешественников.

Куда и когда нужно съездить, чтобы получить кешбэк?

В акции участвуют все регионы РФ. Для большинства из них кешбек будет предоставлен за покупку тура с заездом с 15 августа до 20 декабря 2020 года. Исключениями из правила станут самые популярные туристические направления — Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край. Деньги будут возвращаться за туры в эти регионы в случае даты заездов с 1 октября по 20 декабря 2020 года.



Придется покупать тур или вернуть деньги можно и за самостоятельное путешествие?

Список всех участников акции будет доступен на сайте «Мирпутешествий.рф». В случае самостоятельного путешествия компенсацию можно будет получить за гостиницу.

Условие одно — тур или проживание должны составлять не менее 5 дней и 4 ночей.

Сколько денег вернут?

Это зависит от стоимости тура или отеля. При расходах от 25 000 до 49 999 рублей на карту туриста вернется 5 000 рублей. Если вы потратите от 50 000 до 74 999 рублей — 10 000 рублей. Если отдых обойдется дороже 75 000 рублей — 15 тысяч рублей. Это максимальная сумма кешбэка.

Покупку можно совершить в любое время?

Акция пройдет в форме ограниченной по времени распродажи. Ее объявят за неделю до старта, предположительно, в понедельник, 3 августа. Предполагается, что она пройдет 5–7 дней. Если путевка будет куплена до или после этого срока, возврата не будет.

Как оформить кешбэк?

В период проведения акции выбрать продукт на сайте оператора (или гостиницы) и оплатить картой платежной системы «МИР» любого банка. Нужно внести 100 % стоимости единовременно. После этого деньги вернутся на карту.



А если «МИРа» нет, заплатить Visa и Mastercard нельзя?

Нет, кешбэк выплачивается только при оплате путешествия картой платежной системы «МИР». Причем учитывается только интернет-оплата картой на сайте. Платежи в офисе туроператора или турагента через терминал или наличными, а также картами иных систем — не подходят.

Нужно ли проходить дополнительную регистрацию?

Для получения кешбэка держатель карты «МИР» должен быть обязательно зарегистрирован в программе лояльности платежной системы. Большинство владельцев зарегистрированы в ней автоматически. Проверить статус и пройти авторизацию можно на сайте www.privetmir.ru.

Что будет, если я куплю тур, получу кешбэк, но потом откажусь от поездки?

В этом случае банк и платежная система «МИР» увидят возврат суммы от продавца тура к покупателю. Начисленный ранее кешбэк будет сразу автоматически списан со счета.

А если я захочу изменить условия тура или выбрать другую гостиницу?

Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится возврата средств, то кешбэк сохраняется. В случае возврата денег за тур, размер оплаты вернется на карту, а начисленный кешбэк будет списан.

