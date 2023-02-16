Атмосферный фронт меняет погоду в Петербурге

Петербург переходит под влияние атмосферного фронта. Это означает пасмурную погоду и осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 февраля в городе будет облачно с прояснениями, днём местами небольшой снег. Ветер умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 1 — плюс 1 градус.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Минус 1 ночью — повышенная температура для середины февраля, а если днём — то нормальная, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 ночью до минус 1 днём. Самое холодное 16 февраля выдалось в 1970 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2019 году, плюс 5.
Завтра снега станет больше, а температура понизится на пару градусов. В субботу возможна метель при порывистом ветре.