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    Атмосферный фронт меняет погоду в Петербурге

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербург переходит под влияние атмосферного фронта. Это означает пасмурную погоду и осадки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 февраля в городе будет облачно с прояснениями, днём местами небольшой снег. Ветер умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 1 — плюс 1 градус.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Минус 1 ночью — повышенная температура для середины февраля, а если днём — то нормальная, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 ночью до минус 1 днём. Самое холодное 16 февраля выдалось в 1970 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2019 году, плюс 5.

    Завтра снега станет больше, а температура понизится на пару градусов. В субботу возможна метель при порывистом ветре.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    27710322516 Фев 2023 в 09:31
    Еврозима
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