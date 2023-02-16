Взял BMW в Петербурге и поехал отдыхать. В Кингисеппе задержали водителя со шприцем

Сотрудники ГИБДД задержали в Ленинградской области мужчину, который приехал туда на каршеринге из Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор» 16 февраля, 41-летний иностранец взял в Петербурге каршеринговый BMW на выходные и поехал развлекаться в Кингисепп. Там он катался, пока в ночь на понедельник его не остановили у дома 13 на улице Воровского. Заметив явные признаки наркотического опьянения, мужчину задержали. При себе у него нашли свежеиспользованный шприц.
Мужчина не отрицал, что употреблял запрещенные вещества, но от освидетельствования отказался. В итоге на него составили административные материалы по двум статьям: 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических веществ) и привезли в отдел полиции. Автомобиль был помещён на спецстоянку.