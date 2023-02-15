В Иркутске мужчина после ссоры с женой разбил семь машин на парковке

В Иркутске несколько автовладельцев невольно пострадали от семейного скандала. Теперь им предстоит ремонт, а несдержанному мужчине грозит уголовное дело об умышленном повреждении имущества.



Как 15 февраля сообщает региональное МВД, в полицию пришел иркутянин, который сообщил, что утром обнаружил свой автомобиль с повреждениями. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Злоумышленников установили по записям камер видеонаблюдения.



Поврежденных машин оказалось больше. По предварительной информации, разбить их решили 26-летние приятели. Со слов одного из задержанных, он поссорился с женой и отправился заливать горе с другом. Изрядно выпив, он решил выместить обиду на машинах. Вдвоем они повредили семь автомобилей.

