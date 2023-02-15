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    В Иркутске мужчина после ссоры с женой разбил семь машин на парковке

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    В Иркутске несколько автовладельцев невольно пострадали от семейного скандала. Теперь им предстоит ремонт, а несдержанному мужчине грозит уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

    Как 15 февраля сообщает региональное МВД, в полицию пришел иркутянин, который сообщил, что утром обнаружил свой автомобиль с повреждениями. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Злоумышленников установили по записям камер видеонаблюдения.

    Поврежденных машин оказалось больше. По предварительной информации, разбить их решили 26-летние приятели. Со слов одного из задержанных, он поссорился с женой и отправился заливать горе с другом. Изрядно выпив, он решил выместить обиду на машинах. Вдвоем они повредили семь автомобилей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Помирились супруги или нет, не уточняется.

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