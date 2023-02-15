    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    Странные огни теперь над Уругваем. ВВС страны выясняют, что это

    3635
    16 комментариев

    Подозрительные огни замечают в мире всё чаще, на сей раз странное явление в небе запечатлели жители Уругвая. Видео 15 февраля появилось в соцсетях. На кадрах — красноватые шары, мигающие на темном небосводе.

    Об огнях написала газета El Pais. «Во вторник в 2:11 ночи повторился феномен, который можно увидеть в Термас-дель-Альмирон: красноватые огни мигали в небе перед удивлёнными взглядами любителей смотреть на звёзды», — отмечает издание.

    Сообщается также, что впервые подозрительную картину наблюдали еще 10 февраля во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. ВВС страны начали проверку.

    Накануне «Фонтанка» писала, что цепочку светящихся красных шаров увидели в небе над Китаем. Над Петербургом тоже видели нечто странное.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВВСНЛОУругвайНеопознанный объект
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close