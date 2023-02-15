Странные огни теперь над Уругваем. ВВС страны выясняют, что это

Подозрительные огни замечают в мире всё чаще, на сей раз странное явление в небе запечатлели жители Уругвая. Видео 15 февраля появилось в соцсетях. На кадрах — красноватые шары, мигающие на темном небосводе.
Об огнях написала газета El Pais. «Во вторник в 2:11 ночи повторился феномен, который можно увидеть в Термас-дель-Альмирон: красноватые огни мигали в небе перед удивлёнными взглядами любителей смотреть на звёзды», — отмечает издание.
Сообщается также, что впервые подозрительную картину наблюдали еще 10 февраля во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. ВВС страны начали проверку.
Накануне «Фонтанка» писала, что цепочку светящихся красных шаров увидели в небе над Китаем. Над Петербургом тоже видели нечто странное.