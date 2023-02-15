В Петербурге ещё один светлый и сухой день. Совсем скоро погода сменит характер

Среда заканчивает серию сухих дней в Петербурге. Пока ещё мы находимся под влиянием антициклона, но уже с четверга ожидаются осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе будет без существенных осадков. Ветер слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днем составит +1...–1 градус.
Петербург находится в стороне от активных фронтов. Гребень антициклона сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В четверг возможен небольшой мокрый снег, морось, около 0 градусов. В пятницу снег местами уже умеренный, –1...–3 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.