В Петербурге ещё один светлый и сухой день. Совсем скоро погода сменит характер

Среда заканчивает серию сухих дней в Петербурге. Пока ещё мы находимся под влиянием антициклона, но уже с четверга ожидаются осадки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля в городе будет без существенных осадков. Ветер слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днем составит +1...–1 градус.

