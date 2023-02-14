    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    770мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd73.63eur78.67

    Театры

    В «Балтийском доме» отменили спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до начала

    2454
    4 комментария

    Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, не будет сыгран 14 февраля на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Читатели сообщают «Фонтанке» об отмене, о которой они узнали прямо перед началом.

    В пресс-службе театре «Фонтанке» сообщили, что отмена произошла «по техническим причинам», отказавшись развивать тему. Второй спектакль, назначенный на 15 февраля, также отменен.

    При этом «Эйнштейн и Маргарита» в постановке Александра Марина — спектакль не новый, его премьера прошла 12 июня в Москве, игрался он и в Петербурге в ДК «Выборгский». «Спектакль о большой любви и атомной бомбе», как говорится в аннотации, поставлен по пьесе Александра Гельмана «Альмар».

    Актриса Малого драматического театра — Театра Европы Ксения Раппопорт несколько дней назад в соцсетях поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, и ранее репостила публикации тех, кого впоследствии признавали иноагентами. Алексей Серебряков после возвращения в Россию весной 2021 года регулярно подвергался травле со стороны ряда СМИ и телеграм-каналов, обвинявших его в нелюбви к стране. Оба актера играли в постановке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта, которую также не стали показывать в заявленном онлайн-кинотеатре и удалили из интернета прямо на новогодних праздниках.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОтменаСпектакль
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close