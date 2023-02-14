В «Балтийском доме» отменили спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до начала

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, не будет сыгран 14 февраля на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Читатели сообщают «Фонтанке» об отмене, о которой они узнали прямо перед началом.



В пресс-службе театре «Фонтанке» сообщили, что отмена произошла «по техническим причинам», отказавшись развивать тему. Второй спектакль, назначенный на 15 февраля, также отменен.



При этом «Эйнштейн и Маргарита» в постановке Александра Марина — спектакль не новый, его премьера прошла 12 июня в Москве, игрался он и в Петербурге в ДК «Выборгский». «Спектакль о большой любви и атомной бомбе», как говорится в аннотации, поставлен по пьесе Александра Гельмана «Альмар».

