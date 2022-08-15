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    Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков приедут в Петербург со спектаклем о большой любви и атомной бомбе

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    26 и 27 августа в ДК «Выборгский» покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита», премьера которого состоялась 12 июня 2022 года в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В главных ролях — Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.

    Фото: einstein-margarita.ru/
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    Спектакль по пьесе Александра Гельмана «Альмар» ставит режиссер Александр Марин. Гельман — советский и российский драматург, важный период его творчества пришелся на МХАТ времени Олега Ефремова. Он писал злободневные сатирические пьесы, которые критик Анатолий Смоленский называл «притчами». В 2019 году Гельман стал лауреатом премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

    Главные роли в постановке исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Актеры много раз встречались в кино («Золотое сечение», «Ладога: Дорога жизни» и др.), но этот спектакль — первый опыт совместного театрального творчества.

    Спектакль посвящен истории любви и противоречивым отношениям Маргариты Коненковой и Альберта Эйнштейна. В 1935 году институт в Принстоне заказал русскому эмигранту-скульптору Сергею Коненкову скульптурный портрет Эйнштейна. Знаменитый физик влюбляется в жену Коненкова, Маргариту, которая была советской разведчицей. Исследователи говорят, что встреча Коненковой и Эйнштейна случилась во многом из-за того, что советскому правительству были необходимы сведения по Манхеттенскому проекту (разработка ядерного оружия). В 1945 году Коненковы вернулись в СССР.

    Спектакль поставлен на двоих актеров, и время действия ограничено одной ночью. События спектакля происходят в доме Эйнштейна в Принстоне, в одну из ночей, когда к нему приезжает его возлюбленная Маргарита. За одну ночь им надо проговорить свою любовь, Хиросиму и возвращение Маргариты в СССР. Главная тема спектакля — история любви на фоне страшных и противоречивых событий 20 века. Раппопорт и Серебряков выстраивают в спектакле диалог своих героев так, что становится понятно, что и расставание, и трагедия Хиросимы одинаково уничтожают человека.

    К истории Маргариты и Эйнштейна уже обращались в кинематографе. В первом сезоне американского сериала «Гений» (2017) роль Маргариты играет Аня Букштейн. В российском сериале «Эйнштейн. Теория любви» (2013) роль Маргариты Ивановны исполнила Ольга Будина.

    16+
    Полина Никитина


    Фото: einstein-margarita.ru/

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