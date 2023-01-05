Новогоднюю телесказку с Иваном Ургантом и Ксенией Раппопорт удалили с YouTube

Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снимался Иван Ургант, стали удалять с видеохостинга YouTube. Об этом 5 января рассказала кинокритик Арина Бородина в своем Telegram-канале.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» стали веерно удалять в YouTube. И на платформе Эдуарда Сурового, где 31 декабря появилась запрещённая к показу на KION музыкальная детская сказка (а там было уже более 800 000 просмотров), её уже нет, удалили и с площадки, где было 300 000 просмотров», — написала она.

Корреспондент «Фонтанки» попробовал отыскать телеспектакль на YouTube и не смог, хотя видел видеозаписи на сервисе несколько дней назад. После перехода по ссылке, где ранее находился телеспектакль, появляется сообщение: «Нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Group-IB».