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    Новогоднюю телесказку с Иваном Ургантом и Ксенией Раппопорт удалили с YouTube

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    Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снимался Иван Ургант, стали удалять с видеохостинга YouTube. Об этом 5 января рассказала кинокритик Арина Бородина в своем Telegram-канале.

    «Происшествие в стране Мульти-Пульти» стали веерно удалять в YouTube. И на платформе Эдуарда Сурового, где 31 декабря появилась запрещённая к показу на KION музыкальная детская сказка (а там было уже более 800 000 просмотров), её уже нет, удалили и с площадки, где было 300 000 просмотров», — написала она.

    Корреспондент «Фонтанки» попробовал отыскать телеспектакль на YouTube и не смог, хотя видел видеозаписи на сервисе несколько дней назад. После перехода по ссылке, где ранее находился телеспектакль, появляется сообщение: «Нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Group-IB».

    Первого января стало известно, что новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором снимался Иван Ургант, сняли с показа в онлайн-кинотеатре KION.

    Кроме Урганта, в проекте «Происшествие в стране Мульти-Пульти» снимались Евгений Цыганов (крокодил Гена), Тимофей Трибунцев (Чебурашка), Виктория Исакова (Заяц), Алексей Серебряков (Волк), Екатерина Варнава (Осел), Александр Гудков (Петух), Дмитрий Хрусталев (Кот), Александр Петров (Трус), Данила Козловский (Балбес), Ксения Раппопорт (Шапокляк) и другие.

    Музыкальная сказка по одноимённой пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского вышла на фирме грамзаписи «Мелодия» в 1982 году, но так и не была экранизирована. Нынешний проект KION, однако, благополучно утекший в Сеть, снят в стиле времени создания исходного произведения.

    Иван Ургант не появлялся в телеэфире с февраля 2022 года после того, как сделал пацифистское заявление. Тогда перестала выходить передача «Вечерний Ургант», а новый фильм «Ёлки 9» вышел без него.

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