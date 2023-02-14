СМИ: Отмена «Зеленой карты» доставит проблем не только россиянам, но и финнам

Прекращение действия «Зеленой карты» грядущим летом значительно осложнит не только путешествие по Финляндии для россиян, но и поездки в Россию для финских граждан. Об этом 14 февраля пишут финские СМИ.



Напомним, что с 1 июня 2023 года российские международные полисы страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» перестанут действовать на территории Евросоюза и Швейцарии. На практике это будет означать, что с указанной даты россияне не смогут посещать страны Европейской экономической зоны, в том числе Финляндию, с этим сертификатом, а финны не смогут посещать Россию с финской страховкой, рассказал журналистам директор Финского центра транспортного страхования Янне Юмппанен.