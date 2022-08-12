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    «Зеленая карта»: что изменилось и что осталось прежним

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    «Зеленая карта»: что изменилось и что осталось прежним

    2216

    В связи с изменением туристических потоков за последние годы многие петербуржцы перестали ориентироваться в том, что нужно для пересечения границы. Разбираемся вместе с «Фонтанкой», изменились ли правила использования одного из самых важных документов — «Зеленой карты».

    Самый главный вопрос, который беспокоит всех автомобилистов, планирующих выезд за рубеж, особенно тех, кто собирается ездить в Финляндию:

    Фото: stock.adobe.com
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    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    1

    Можно ли пересекать границу на машине?

    С 15 июля 2022 года полностью восстановлены «доковидные» правила прохождения границы c Финляндией. Автомобилисты могут въехать через один из работающих пунктов пропуска.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Какие погранпереходы работают?

    На финском направлении в Ленинградской области сейчас круглосуточно работают все три погранперехода: Брусничное/Нуйямаа, Торфяновка/Ваалимаа, Светогорск/Иматра.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Какие документы нужны с собой?

    Больше не надо возить с собой сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Не нужны и «основания» для въезда. В сущности, список документов свелся к допандемийному: главный документ — действующий загранпаспорт с актуальной визой или, в некоторых случаях, аннулированный паспорт с действующей визой и новый, в котором визы нет. На российском погранконтроле границе могут попросить свидетельство о рождении детей — лучше взять его с собой.

    Для водителя обязателен документы на машину плюс страховой полис «Зеленая карта». Подробнее о том, как выезжать в Финляндию на своем транспорте, можно узнать на сайте генерального консульства этой страны. О том, что можно и нельзя ввозить и вывозить, читайте в конце нашей статьи.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    4

    Что-то изменилось в использовании «Зеленой карты»?

    В настоящее время эта система автострахования работает в 48 странах. Недавно из нее вышел Израиль, зато вошел Азербайджан.

    Основное отличие: с 5 апреля этого года «Зеленая карта» по-прежнему действует для всех россиян — но не на территории Украины. Соответственно, в России украинские карты тоже не работают. Инициатором этого решения выступило Моторное Бюро Украины.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Что ждет нас в будущем?

    Как сообщила «Фонтанке» Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта» и генеральный директор страховой компании «Двадцать первый век», до 1 июня 2023 года все российские сертификаты «Зеленой карты» будут действовать в полном объеме. Потом на территории Евросоюза и Швейцарии они перестанут работать, но останутся действительными во всех остальных странах – участницах системы: например, в Белоруссии, Азербайджане, Молдове, Турции и других.

    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»

    По словам Надежды Аршиновой, РСА работает над тем, чтобы по возможности сохранить налаженную систему страхования ответственности транспортного средства за рубежом. Несмотря на то, что обстановка сейчас сложная, многолетняя успешная работа с Бюро «Зеленая карта» и личные контакты позволили пока продолжить сотрудничество со всеми странами в полном объеме.

    «Cитуация постоянно меняется. Возможно, российские компании смогут предложить удобный и устраивающий по цене вариант приграничного страхования для петербургских автолюбителей, — объяснила Надежда Аршинова. — Со своей стороны мы будем держать всех заинтересованных лиц в курсе ситуации со страхованием ответственности выезжающих за рубеж на автомобиле».

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    6

    Что делать сейчас?

    Надежда Аршинова советует: тем, что сейчас система «Зеленая карта» стабильно работает, нужно пользоваться — покупать полисы российских компаний, у которых есть соответствующая лицензия, и не волноваться насчет урегулирования страхового случая. «При работающей системе «Зеленая карта» для российских граждан нет смысла в оформлении полисов автострахования в иностранных компаниях», — уверена она.

    Карты российских компаний существенно дешевле европейских и по-прежнему обеспечивают необходимый объем страхования ответственности владельца транспортного средства за рубежом. У клиента есть возможность выбрать срок действия полиса самостоятельно. Минимальный период составляет 15 дней.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    7

    Как меняются цены?

    Тарифы привязаны к курсу иностранных валют, в которых происходит урегулирование, и устанавливаются РСА раз в месяц. При нынешней ситуации с курсом ожидать резкого изменения цен не следует.

    Также стоит обратить внимание, что официальный тариф по конкретному периоду и категории транспортного средства одинаков у всех компаний.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    8

    А много ли народу сейчас едет на машинах в Финляндию?

    По данным страховой компании «Двадцать первый век», снижение потока выезда в Финляндию наблюдалось с апреля 2020 года — из-за пандемии. Въезд был разрешен только на лечение или учебу, к близким родственникам или при наличии недвижимости — и непременно с прививкой аккредитованными в Финляндии вакцинами. Особых ограничений не было для грузовых автомобилей — пока не начались санкции, связанные со спецоперацией.

    В апреле 2021 года выезжающих в Суоми на уже названных основаниях стало больше. 1 июля 2022 года Финляндия сняла ограничения на въезд — не требовалось обязательной вакцинации. А после снятия ограничений со стороны РФ с 15 июля поток предсказуемо увеличился.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    9

    Где лучше покупать «Зеленую карту» — в городе или по дороге?

    Где приобретать полис — принципиальной разницы нет, главное, чтобы он был с вами после пересечении границы. Многие делают это по дороге, так как пункты продаж находятся на трассе по пути к пограничным переходам и не нужно специально заезжать в офис в городе.

    Например, у компании «Двадцать первый века» исторически сложилось, что на границах расположено много офисов, где можно получить этот документ. Контакты самых популярных размещены на сайте.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Если по дороге — есть ли очереди в пункты продаж?

    Очередей нет, но «высокий спрос» наблюдается с четверга по субботу.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    11

    Какой график у пунктов продаж и на каких направлениях их больше всего?

    Даже в пандемию дежурные пункты продаж «Двадцать первого века» работали круглосуточно и обеспечивали полисами ближайшие к Санкт-Петербургу границы: в Выборгском районе на границе с Финляндией, в Кингисеппском — с Эстонией, в Псковской области — на литовской, латвийской и белорусской границах.

    В Выборгском районе компания продолжает продавать полисы «Зеленой карты» на всех открытых пограничных переходах с Финляндией: Брусничное/Нуйямаа, Торфяновка/Ваалимаа, Светогорск/Иматра.

    Пункты продаж для общего направления в сторону переходов «Сайменский» работает перед Павловским мостом. У погранперехода «Брусничное» пункт работает на 9-й км шоссе на Лаппеенранту, а у «Торфяновки» — на 49 км от Выборга по трассе «Скандинавия».

    Сейчас компания оперативно открывает временно закрытые офисы. Одним из первых открылся пункт «Светогорск» на АЗС «ВТК» № 209 при въезде в город, следующим — «Красный холм» на 2 км от поворота на Светогорск/Каменногорск с трассы «Скандинавия».

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    12

    Так много народу едет в Финляндию. Всем бланков хватит?

    Недавно на «Фонтанке» писали, что в Выборгском направлении есть проблема с бланками «Зеленой карты» — на некоторых пунктах страховщиков их нет. Надежда Аршинова заверила, что у ее компании перебоев с такими документами не было.

    Расположение офисов и их телефоны есть на сайте «Двадцать первого века». В любой можно позвонить, узнать, какие нужны документы, есть ли бланки и как доехать.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    13

    Что гарантирует «Зеленая карта» водителю?

    Это аналог российского полиса ОСАГО, действующий на территории иностранного государства, которое входит в систему этого вида автострахования. Если водитель с таким документом станет виновником аварии, «Зеленая карта» обеспечивает покрытие расходов потерпевшему.

    Сумма страхового возмещения определяются законодательством страны, в которой произошло ДТП. Например, в Финляндии лимит покрываемого ущерба имуществу пострадавшего составляет на момент публикации эквивалент 3 млн 300 руб.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    14

    А если случилось ДТП, как правильно действовать? Куда звонить?

    Порядок действий в случае ДТП с примером заполнения извещения о ДТП на английском языке подробно расписан в сопроводительной памятке к полису «Зеленой карты», которую в страховой компании выдают клиентам. Если такой памятки у вас вдруг не оказалось, ее можно скачать с сайта РСА.

    Давайте освежим в памяти порядок действий. Начать надо с того, что включить сигнальные огни и выставить предупредительные знаки перед местом ДТП. Второй пункт: сообщить о ДТП в дорожную полицию и вызвать скорую медицинскую помощь, если есть пострадавшие. В ЕС все это можно сделать по единому телефону 112.

    Очень важно сохранять документы, подтверждающие оплату расходов, так как в некоторых странах такие траты также подлежат возмещению.

    У извещения о ДТП в системе «Зеленая карта» одинаковая форма на разных языках, поэтому необходимо воспользоваться извещением пострадавшего на языке страны, в которой произошло ДТП, и при помощи русской памятки его заполнить.

    Нужно понимать: полис покрывает ущерб, причиненный его владельцем потерпевшей стороне, то есть это страхование ответственности водителя, а не страхование собственного автомобиля.

    Если что-то случилось с вашей машиной, придется ремонтировать ее на месте или эвакуировать транспортное средство в Россию или другую страну.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    15

    В чем преимущества «Двадцать первого века» и почему «Зеленую карту» лучше покупать в ее офисах?

    Специалисты страховой компании «Двадцать первый век» оформляют такие полисы с 2004 года, поэтому детально знают специфику и всегда готовы оказать помощь в урегулировании страхового случая. «Двадцать первый век» — эмитент «Зеленых карт», т.е. одна из 9 российских компаний, выпускающая собственные полисы, а не продающих полисы других компаний. У нее есть право эмиссии «Зеленой карты» на транспорт, зарегистрированный в Казахстане и Грузии.

    У страховщика разветвленная сеть: более 50 точек продаж в городах и приграничных районах от Мурманска до Дагестана — рядом со всеми пограничными переходами, где может понадобиться этот документ.

    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться
    16

    Что можно или нельзя ввозить и вывозить из Суоми?

    Самое главное, что изменилось: из-за санкций частным лицам нельзя ввозить на территорию страны любое топливо из России (не только бензин) в любом количестве и в любой таре. С собой — только то, что в баке.

    Кстати, напоминаем автомобилистам, что антирадаром в этой стране пользоваться нельзя!

    Нельзя везти с собой в Финляндию алкоголь больше 22%, а также некоторые слабоалкогольные напитки, в которые при приготовлении добавляют крепкое.

    На обратном пути выпустят предметы роскоши, то есть товары, стоимость которых превышает 300 евро: например, сетевые гаджеты, украшения и спортивный инвентарь. До принятия последних санкционных поправок Финляндия не контролировала стоимость ввезенных товаров.

    Фото: stock.adobe.com

    С собой нельзя брать яхты, гидроциклы или катера, потому что обратно через границу их не пропустят — это тоже следствие санкций.

    Еще одно новое правило, на этот раз российское: нельзя вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Раньше такие средства надо было декларировать, сейчас они просто под запретом.

    А это уже правило финской таможни: физические лица могут вывозить из Финляндии наличные евро для личного использования. Учтите, что на границе по дороге «туда» вас, скорее всего, спросят, сколько с собой денег.

    Помните: правила могут меняться, сверьтесь с сайтом финской таможни перед поездкой. Наши правила ввоза и вывоза по больше части остались теми же, но на всякий случай также проверьте их онлайн.

    Что осталось, как раньше: нельзя привезти с собой в Финляндию любые продукты растительного или животного происхождения. А вывезти — только в фабричной упаковке и не более 5 кг. Алкоголь в дьюти-фри можно купить, только если едешь более чем на 72 часа.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    17

    Справка

    «Зеленая карта» — это международный сертификат обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля. Страховка начинает действовать, когда ее держатель выезжает за пределы Российской Федерации и оказывается в одной из стран, входящих в систему «Зеленая карта» (ЗК). Всего таких стран 48: весь Евросоюз и некоторые другие государства.

    Лицензии АО СК «Двадцать первый век» без ограничения срока действия СЛ № 2027, ОС № 2027–03 и СИ № 2027 ЦБ РФ от 17 мая 2022 года.

    Материал подготовлен специально для АО СК «Двадцать первый век»

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»
    Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта»Фото: пресс-служба страховой компании «Двадцать первый век»
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Инфографика: Ольга Сергеева
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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