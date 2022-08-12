«Зеленая карта»: что изменилось и что осталось прежним

Порядок действий в случае ДТП с примером заполнения извещения о ДТП на английском языке подробно расписан в сопроводительной памятке к полису «Зеленой карты», которую в страховой компании выдают клиентам. Если такой памятки у вас вдруг не оказалось, ее можно скачать с сайта РСА.



Давайте освежим в памяти порядок действий. Начать надо с того, что включить сигнальные огни и выставить предупредительные знаки перед местом ДТП. Второй пункт: сообщить о ДТП в дорожную полицию и вызвать скорую медицинскую помощь, если есть пострадавшие. В ЕС все это можно сделать по единому телефону 112.



Очень важно сохранять документы, подтверждающие оплату расходов, так как в некоторых странах такие траты также подлежат возмещению.



У извещения о ДТП в системе «Зеленая карта» одинаковая форма на разных языках, поэтому необходимо воспользоваться извещением пострадавшего на языке страны, в которой произошло ДТП, и при помощи русской памятки его заполнить.



Нужно понимать: полис покрывает ущерб, причиненный его владельцем потерпевшей стороне, то есть это страхование ответственности водителя, а не страхование собственного автомобиля.



Если что-то случилось с вашей машиной, придется ремонтировать ее на месте или эвакуировать транспортное средство в Россию или другую страну.