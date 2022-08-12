«Зеленая карта»: что изменилось и что осталось прежним

В связи с изменением туристических потоков за последние годы многие петербуржцы перестали ориентироваться в том, что нужно для пересечения границы. Разбираемся вместе с «Фонтанкой», изменились ли правила использования одного из самых важных документов — «Зеленой карты».
Самый главный вопрос, который беспокоит всех автомобилистов, планирующих выезд за рубеж, особенно тех, кто собирается ездить в Финляндию:
Можно ли пересекать границу на машине?
С 15 июля 2022 года полностью восстановлены «доковидные» правила прохождения границы c Финляндией. Автомобилисты могут въехать через один из работающих пунктов пропуска.
Какие погранпереходы работают?
На финском направлении в Ленинградской области сейчас круглосуточно работают все три погранперехода: Брусничное/Нуйямаа, Торфяновка/Ваалимаа, Светогорск/Иматра.
Какие документы нужны с собой?
Больше не надо возить с собой сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Не нужны и «основания» для въезда. В сущности, список документов свелся к допандемийному: главный документ — действующий загранпаспорт с актуальной визой или, в некоторых случаях, аннулированный паспорт с действующей визой и новый, в котором визы нет. На российском погранконтроле границе могут попросить свидетельство о рождении детей — лучше взять его с собой.
Для водителя обязателен документы на машину плюс страховой полис «Зеленая карта». Подробнее о том, как выезжать в Финляндию на своем транспорте, можно узнать на сайте генерального консульства этой страны. О том, что можно и нельзя ввозить и вывозить, читайте в конце нашей статьи.
Что-то изменилось в использовании «Зеленой карты»?
В настоящее время эта система автострахования работает в 48 странах. Недавно из нее вышел Израиль, зато вошел Азербайджан.
Основное отличие: с 5 апреля этого года «Зеленая карта» по-прежнему действует для всех россиян — но не на территории Украины. Соответственно, в России украинские карты тоже не работают. Инициатором этого решения выступило Моторное Бюро Украины.
Что ждет нас в будущем?
Как сообщила «Фонтанке» Надежда Аршинова, председатель Российской Коллегии Бюро «Зеленая карта» и генеральный директор страховой компании «Двадцать первый век», до 1 июня 2023 года все российские сертификаты «Зеленой карты» будут действовать в полном объеме. Потом на территории Евросоюза и Швейцарии они перестанут работать, но останутся действительными во всех остальных странах – участницах системы: например, в Белоруссии, Азербайджане, Молдове, Турции и других.
По словам Надежды Аршиновой, РСА работает над тем, чтобы по возможности сохранить налаженную систему страхования ответственности транспортного средства за рубежом. Несмотря на то, что обстановка сейчас сложная, многолетняя успешная работа с Бюро «Зеленая карта» и личные контакты позволили пока продолжить сотрудничество со всеми странами в полном объеме.
«Cитуация постоянно меняется. Возможно, российские компании смогут предложить удобный и устраивающий по цене вариант приграничного страхования для петербургских автолюбителей, — объяснила Надежда Аршинова. — Со своей стороны мы будем держать всех заинтересованных лиц в курсе ситуации со страхованием ответственности выезжающих за рубеж на автомобиле».
Что делать сейчас?
Надежда Аршинова советует: тем, что сейчас система «Зеленая карта» стабильно работает, нужно пользоваться — покупать полисы российских компаний, у которых есть соответствующая лицензия, и не волноваться насчет урегулирования страхового случая. «При работающей системе «Зеленая карта» для российских граждан нет смысла в оформлении полисов автострахования в иностранных компаниях», — уверена она.
Карты российских компаний существенно дешевле европейских и по-прежнему обеспечивают необходимый объем страхования ответственности владельца транспортного средства за рубежом. У клиента есть возможность выбрать срок действия полиса самостоятельно. Минимальный период составляет 15 дней.
Как меняются цены?
Тарифы привязаны к курсу иностранных валют, в которых происходит урегулирование, и устанавливаются РСА раз в месяц. При нынешней ситуации с курсом ожидать резкого изменения цен не следует.
Также стоит обратить внимание, что официальный тариф по конкретному периоду и категории транспортного средства одинаков у всех компаний.
А много ли народу сейчас едет на машинах в Финляндию?
По данным страховой компании «Двадцать первый век», снижение потока выезда в Финляндию наблюдалось с апреля 2020 года — из-за пандемии. Въезд был разрешен только на лечение или учебу, к близким родственникам или при наличии недвижимости — и непременно с прививкой аккредитованными в Финляндии вакцинами. Особых ограничений не было для грузовых автомобилей — пока не начались санкции, связанные со спецоперацией.
В апреле 2021 года выезжающих в Суоми на уже названных основаниях стало больше. 1 июля 2022 года Финляндия сняла ограничения на въезд — не требовалось обязательной вакцинации. А после снятия ограничений со стороны РФ с 15 июля поток предсказуемо увеличился.
Где лучше покупать «Зеленую карту» — в городе или по дороге?
Где приобретать полис — принципиальной разницы нет, главное, чтобы он был с вами после пересечении границы. Многие делают это по дороге, так как пункты продаж находятся на трассе по пути к пограничным переходам и не нужно специально заезжать в офис в городе.
Например, у компании «Двадцать первый века» исторически сложилось, что на границах расположено много офисов, где можно получить этот документ. Контакты самых популярных размещены на сайте.
Если по дороге — есть ли очереди в пункты продаж?
Очередей нет, но «высокий спрос» наблюдается с четверга по субботу.
Какой график у пунктов продаж и на каких направлениях их больше всего?
Даже в пандемию дежурные пункты продаж «Двадцать первого века» работали круглосуточно и обеспечивали полисами ближайшие к Санкт-Петербургу границы: в Выборгском районе на границе с Финляндией, в Кингисеппском — с Эстонией, в Псковской области — на литовской, латвийской и белорусской границах.
В Выборгском районе компания продолжает продавать полисы «Зеленой карты» на всех открытых пограничных переходах с Финляндией: Брусничное/Нуйямаа, Торфяновка/Ваалимаа, Светогорск/Иматра.
Пункты продаж для общего направления в сторону переходов «Сайменский» работает перед Павловским мостом. У погранперехода «Брусничное» пункт работает на 9-й км шоссе на Лаппеенранту, а у «Торфяновки» — на 49 км от Выборга по трассе «Скандинавия».
Сейчас компания оперативно открывает временно закрытые офисы. Одним из первых открылся пункт «Светогорск» на АЗС «ВТК» № 209 при въезде в город, следующим — «Красный холм» на 2 км от поворота на Светогорск/Каменногорск с трассы «Скандинавия».
Так много народу едет в Финляндию. Всем бланков хватит?
Недавно на «Фонтанке» писали, что в Выборгском направлении есть проблема с бланками «Зеленой карты» — на некоторых пунктах страховщиков их нет. Надежда Аршинова заверила, что у ее компании перебоев с такими документами не было.
Расположение офисов и их телефоны есть на сайте «Двадцать первого века». В любой можно позвонить, узнать, какие нужны документы, есть ли бланки и как доехать.
Что гарантирует «Зеленая карта» водителю?
Это аналог российского полиса ОСАГО, действующий на территории иностранного государства, которое входит в систему этого вида автострахования. Если водитель с таким документом станет виновником аварии, «Зеленая карта» обеспечивает покрытие расходов потерпевшему.
Сумма страхового возмещения определяются законодательством страны, в которой произошло ДТП. Например, в Финляндии лимит покрываемого ущерба имуществу пострадавшего составляет на момент публикации эквивалент 3 млн 300 руб.
А если случилось ДТП, как правильно действовать? Куда звонить?
Порядок действий в случае ДТП с примером заполнения извещения о ДТП на английском языке подробно расписан в сопроводительной памятке к полису «Зеленой карты», которую в страховой компании выдают клиентам. Если такой памятки у вас вдруг не оказалось, ее можно скачать с сайта РСА.
Давайте освежим в памяти порядок действий. Начать надо с того, что включить сигнальные огни и выставить предупредительные знаки перед местом ДТП. Второй пункт: сообщить о ДТП в дорожную полицию и вызвать скорую медицинскую помощь, если есть пострадавшие. В ЕС все это можно сделать по единому телефону 112.
Очень важно сохранять документы, подтверждающие оплату расходов, так как в некоторых странах такие траты также подлежат возмещению.
У извещения о ДТП в системе «Зеленая карта» одинаковая форма на разных языках, поэтому необходимо воспользоваться извещением пострадавшего на языке страны, в которой произошло ДТП, и при помощи русской памятки его заполнить.
Нужно понимать: полис покрывает ущерб, причиненный его владельцем потерпевшей стороне, то есть это страхование ответственности водителя, а не страхование собственного автомобиля.
Если что-то случилось с вашей машиной, придется ремонтировать ее на месте или эвакуировать транспортное средство в Россию или другую страну.
В чем преимущества «Двадцать первого века» и почему «Зеленую карту» лучше покупать в ее офисах?
Специалисты страховой компании «Двадцать первый век» оформляют такие полисы с 2004 года, поэтому детально знают специфику и всегда готовы оказать помощь в урегулировании страхового случая. «Двадцать первый век» — эмитент «Зеленых карт», т.е. одна из 9 российских компаний, выпускающая собственные полисы, а не продающих полисы других компаний. У нее есть право эмиссии «Зеленой карты» на транспорт, зарегистрированный в Казахстане и Грузии.
У страховщика разветвленная сеть: более 50 точек продаж в городах и приграничных районах от Мурманска до Дагестана — рядом со всеми пограничными переходами, где может понадобиться этот документ.
Что можно или нельзя ввозить и вывозить из Суоми?
Самое главное, что изменилось: из-за санкций частным лицам нельзя ввозить на территорию страны любое топливо из России (не только бензин) в любом количестве и в любой таре. С собой — только то, что в баке.
Кстати, напоминаем автомобилистам, что антирадаром в этой стране пользоваться нельзя!
Нельзя везти с собой в Финляндию алкоголь больше 22%, а также некоторые слабоалкогольные напитки, в которые при приготовлении добавляют крепкое.
На обратном пути выпустят предметы роскоши, то есть товары, стоимость которых превышает 300 евро: например, сетевые гаджеты, украшения и спортивный инвентарь. До принятия последних санкционных поправок Финляндия не контролировала стоимость ввезенных товаров.
С собой нельзя брать яхты, гидроциклы или катера, потому что обратно через границу их не пропустят — это тоже следствие санкций.
Еще одно новое правило, на этот раз российское: нельзя вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Раньше такие средства надо было декларировать, сейчас они просто под запретом.
А это уже правило финской таможни: физические лица могут вывозить из Финляндии наличные евро для личного использования. Учтите, что на границе по дороге «туда» вас, скорее всего, спросят, сколько с собой денег.
Помните: правила могут меняться, сверьтесь с сайтом финской таможни перед поездкой. Наши правила ввоза и вывоза по больше части остались теми же, но на всякий случай также проверьте их онлайн.
Что осталось, как раньше: нельзя привезти с собой в Финляндию любые продукты растительного или животного происхождения. А вывезти — только в фабричной упаковке и не более 5 кг. Алкоголь в дьюти-фри можно купить, только если едешь более чем на 72 часа.
Справка
«Зеленая карта» — это международный сертификат обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля. Страховка начинает действовать, когда ее держатель выезжает за пределы Российской Федерации и оказывается в одной из стран, входящих в систему «Зеленая карта» (ЗК). Всего таких стран 48: весь Евросоюз и некоторые другие государства.
Лицензии АО СК «Двадцать первый век» без ограничения срока действия СЛ № 2027, ОС № 2027–03 и СИ № 2027 ЦБ РФ от 17 мая 2022 года.
Материал подготовлен специально для АО СК «Двадцать первый век»