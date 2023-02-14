В Молдавии открыли воздушное пространство после более чем трёх часов

Молдавия открыла своё воздушное пространство спустя более чем три часа. Об этом 14 февраля проинформировали в Управлении гражданской авиации страны.



«По итогам заседания Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11:24 [12:24 мск] 14 февраля в целях обеспечения гражданской безопасности было опубликовано извещение о временном закрытии воздушного пространства Республики. Воздушное пространство было вновь открыто», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство государства. Сервис Flightradar действительно не показал над страной самолётов, на табло кишиневского аэропорта были задержки рейсов. Ранее авиакомпании были предупреждены об обнаружении разведывательного аппарата в небе.