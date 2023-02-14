Два по цене одного. В поисках похищенного Mitsubishi полиция Петербурга накрыла гараж угонщиков

Полицейские Фрунзенского района Петербурга искали один похищенный «Аутлендер», а нашли два. Идя по следам угонщиков, они нашли, где те отстаивали добычу.

Сообщение об угоне Mitsubishi Outlander от дома 113 по Софийской улице в Шушарах поступило в полицию Фрунзенского района 8 февраля, рассказали 14 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых: 32-летний житель Кудрово, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, и его 61-летний подельник.