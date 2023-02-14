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    Два по цене одного. В поисках похищенного Mitsubishi полиция Петербурга накрыла гараж угонщиков

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полицейские Фрунзенского района Петербурга искали один похищенный «Аутлендер», а нашли два. Идя по следам угонщиков, они нашли, где те отстаивали добычу.

    Сообщение об угоне Mitsubishi Outlander от дома 113 по Софийской улице в Шушарах поступило в полицию Фрунзенского района 8 февраля, рассказали 14 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых: 32-летний житель Кудрово, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, и его 61-летний подельник.

    Полицейские установили, что похищенные машины злоумышленники отстаивали в гараже на территории частного дома в поселке Володарский, принадлежащем одному из них. В гараже нашли Outlander, который был похищен в Петербурге еще 23 января. У машины были явно изменены идентификационные номера, стояли казахстанские госзнаки и имелись документы на подменные номера. В автомобиле обнаружились личные вещи потерпевшего, а в гараже были инструменты для работы по металлу. «Митсубиши», похищенный 8 февраля, нашли в поселке Хапо-ое. На нем тоже были установлены подменные номера, принадлежащие аналогичному автомобилю, а в салоне нашли модем и устройство для подавления GSM-сигнала.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полицейские установили причастность злоумышленников к угонам трех автомобилей в январе 2023 года в различных районах Петербурга. Похищенные машины разыскивают. По всем эпизодам было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Полицейские устанавливают других соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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