Двое молодчиков из области лишили петербурженку «Мерседеса» в преддверии 14 февраля

Угон автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга раскрыли за час. Подозреваемые, которым глянулся старенький «Мерседес» петербурженки, нашлись в Ленобласти.
Около 9 часов утра 13 февраля в полицию Петербурга обратилась 39-летняя жительница Фрунзенского района, сообщает 14 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Женщина сообщила, что в период с 21 часа 12 февраля до 7 часов утра 13 февраля от дома 28 по улице Лермонтова в Красном Селе неизвестные злоумышленники похитили ее Mercedes ML 320 2007 года выпуска. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).
Час спустя в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в деревне Черемыкино Ломоносовского района задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летний житель поселка Новогорелово и 31-летний житель деревни Витино. Последний ранее уже был осужден за угоны, кражи, грабеж и неуплату алиментов.
В итоге старшего задержанного отправили в изолятор, а младшего отпустили под обязательство о явке. Теперь полиция устанавливает их причастность к другим аналогичным преступлениям.